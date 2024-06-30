На однотонну білу футболку гасло нанесли товстим чорним шрифтом з білими краплями навколо коміра, що нагадують молоко. На спині футболки – мінімалістичний логотип Loewe і додаткові краплі на нижньому боці. Дизайн простий, та на футболці все ж є підпис креативного директора Loewe Джонатана Андерсона та Джонатана Бейлі.

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Loewe випустив нову футболку "Пий своє молоко": про що цей меседж

Будинок моди Loewe об'єднався з The Shameless Fund, щоб випустити футболку. На білій футболці зображено слоган "Пий своє молоко".

Гасло натхненне роллю Бейлі в серіалі "Попутники" (Fellow Travelers), який виходить на стрімінговому сервісі Showtime з жовтня 2023.

У серіалі Джонатан й Метт Бомер мають роман тривалістю в 10 років. І це знакова сцена з серіалу, коли герой Бомера чуттєво промовляє: "Пий своє молоко".

Тепер ці слова увічнено як модний принт на футболці. Та що за ними стоїть?

Нова футболка Loewe вже стала популярною навіть серед зірок: ось фото та відео компанії

Футболка долучається до місії The Shameless Fund: її метою є підтримка різних LGBTQ+ NGO на міжнародному та національному рівнях за допомогою міжнародних кампаній бренду. В рамках співпраці Loewe взяв на себе зобов'язання перераховувати певну суму до фонду з кожної проданої футболки.

Одного чудового ранку образ цієї футболки з'явився у мене в голові, повністю сформований. Я знав, що Джонатан Андерсон – єдиний, хто може передати радість, грайливість і чуттєвість, і хто втілить це бачення в реальність,

– згадував Джонатан Бейлі.

Футболка Loewe – це лише початок співпраці, як розповідає актор: "Перша з багатьох колаборацій, якими я пишаюся, для пристрасного проєкту, спрямованого на заохочення творчої співпраці, збір коштів та викорінення сорому в глобальній ЛГБТК+ спільноті. Вона для всіх, хто будь-коли куштував молоко".

Довідка. Loewe – іспанський будинок моди класу люкс, що спеціалізується на шкіряних виробах, одязі, парфумах та інших модних аксесуарах. Заснований в 1846 році, Loewe є частиною холдингу LVMH з 1996 року.

Футболка "Пий своє молоко" доступна з 27 червня 2024 року на сайті Loewe та в обраних бутиках. Ці футболки вже стали страшенно популярними, серед іншого й серед зірок – їх носять головні герої "Коли завмирає серце", Кайлі Міноуг та багато інших.