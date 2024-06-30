На однотонную белую футболку лозунг нанесли толстым черным шрифтом с белыми каплями вокруг воротника, напоминающими молоко. На спине футболки – минималистичный логотип Loewe и дополнительные капли на нижней стороне. Дизайн простой, и на футболке все же есть подпись креативного директора Loewe Джонатана Андерсона и Джонатана Бейли.

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Loewe выпустил новую футболку "Пей свое молоко": о чем этот месседж

Дом моды Loewe объединился с The Shameless Fund, чтобы выпустить футболку. На белой футболке изображен слоган "Пей свое молоко".

Лозунг вдохновлен ролью Бейли в сериале "Попутчики" (Fellow Travelers), который выходит на стриминговом сервисе Showtime с октября 2023 года.

В сериале Джонатан и Мэтт Бомер имеют роман продолжительностью в 10 лет. И это знаковая сцена из сериала, когда герой Бомера чувственно говорит: "Пей свое молоко".

Теперь эти слова увековечены как модный принт на футболке. Но что за ними стоит?

Новая футболка Loewe уже стала популярной даже среди звезд: вот фото и видео компании

Футболка присоединяется к миссии The Shameless Fund: ее целью является поддержка различных LGBTQ+ NGO на международном и национальном уровнях с помощью международных кампаний бренда. В рамках сотрудничества Loewe взял на себя обязательство перечислять определенную сумму в фонд с каждой проданной футболки.

Одним прекрасным утром образ этой футболки появился у меня в голове, полностью сформированный. Я знал, что Джонатан Андерсон – единственный, кто может передать радость, игривость и чувственность, и кто воплотит это видение в реальность,

– вспоминал Джонатан Бейли.

Футболка Loewe – это лишь начало сотрудничества, как рассказывает актер: "Первая из многих коллабораций, которыми я горжусь, для страстного проекта, направленного на поощрение творческого сотрудничества, сбор средств и искоренение стыда в глобальном ЛГБТК+ сообществе. Она для всех, кто когда-либо пробовал молоко".

Справка. Loewe – испанский дом моды класса люкс, специализирующийся на кожаных изделиях, одежде, духах и других модных аксессуарах. Основанный в 1846 году, Loewe является частью холдинга LVMH с 1996 года.

Футболка "Пей свое молоко" доступна с 27 июня 2024 года на сайте Loewe и в избранных бутиках. Эти футболки уже стали очень популярными, среди прочего и среди звезд – их носят главные герои "Когда замирает сердце", Кайли Миноуг и многие другие.