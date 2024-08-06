Справді, свіжа стрижка може змінити ваш образ і подарувати вам неперевершений новий образ, не схожий ні на що інше. І цей випадок – лише один із безлічі доказів цьому.

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Хлопець "зворотньо постарів" після візиту до барбера

Один канадський перукар шокував глядачів тіктока, зробивши чоловікові зачіску, яка змусила всіх обговорювати її. Користувач @mysterio.taperologist, який має понад 600 тисяч підписників, опублікував приголомшливі зображення клієнта до і після стрижки.

Перетворення було настільки драматичним, що деякі шанувальники вважають, що воно буквально врятувало хлопцю життя. Відео викликало шалений ажіотаж, зібравши десятки тисяч вподобань і безліч коментарів всього за кілька днів.

До стрижки хлопець мав пряме волосся, але подивіться це – і ви його не впізнаєте: відео mysterio.taperologist

Ось приклади типових коментарів:

"Він тримається, щоб не заплакати".

"Хлопчик врятований!"

"Братик щойно перетворився з 30-річного на підлітка".

"Та він же постарів... У зворотньому напрямку!"

"Я відмовляюся вірити, що це та сама людина".

До слова, це далеко не перший випадок, коли канадський барбер став вірусним завдяки одній зі своїх стрижок. Він таки вміє творити "нових людей" і викликати захват у людей.