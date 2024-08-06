Действительно, свежая стрижка может изменить ваш образ и подарить вам непревзойденный новый образ, не похожий ни на что другое. И этот случай – лишь один из множества доказательств этому.

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Парень "обратно постарел" после визита к барберу

Один канадский парикмахер шокировал зрителей тиктока, сделав мужчине прическу, которая заставила всех обсуждать ее. Пользователь @mysterio.taperologist, который имеет более 600 тысяч подписчиков, опубликовал потрясающие изображения клиента до и после стрижки.

Превращение было настолько драматичным, что некоторые поклонники считают, что оно буквально спасло парню жизнь. Видео вызвало бешеный ажиотаж, собрав десятки тысяч лайков и множество комментариев всего за несколько дней.

До стрижки у парня были прямые волосы, но посмотрите это – и вы его не узнаете: видео mysterio.taperologist

Вот примеры типичных комментариев:

"Он держится, чтобы не заплакать".

"Мальчик спасен!"

"Братик только что превратился из 30-летнего в подростка".

"Да он же постарел... В обратном направлении!"

"Я отказываюсь верить, что это тот самый человек".

К слову, это далеко не первый случай, когда канадский барбер стал вирусным благодаря одной из его стрижек. Он таки умеет творить "новых людей" и вызывать восторг у людей.