Действительно, свежая стрижка может изменить ваш образ и подарить вам непревзойденный новый образ, не похожий ни на что другое. И этот случай – лишь один из множества доказательств этому.

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Парень "обратно постарел" после визита к барберу

Один канадский парикмахер шокировал зрителей тиктока, сделав мужчине прическу, которая заставила всех обсуждать ее. Пользователь @mysterio.taperologist, который имеет более 600 тысяч подписчиков, опубликовал потрясающие изображения клиента до и после стрижки.

Превращение было настолько драматичным, что некоторые поклонники считают, что оно буквально спасло парню жизнь. Видео вызвало бешеный ажиотаж, собрав десятки тысяч лайков и множество комментариев всего за несколько дней.

До стрижки у парня были прямые волосы, но посмотрите это – и вы его не узнаете: видео mysterio.taperologist

Вот примеры типичных комментариев:

  • "Он держится, чтобы не заплакать".
  • "Мальчик спасен!"
  • "Братик только что превратился из 30-летнего в подростка".
  • "Да он же постарел... В обратном направлении!"
  • "Я отказываюсь верить, что это тот самый человек".

К слову, это далеко не первый случай, когда канадский барбер стал вирусным благодаря одной из его стрижек. Он таки умеет творить "новых людей" и вызывать восторг у людей.