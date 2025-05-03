Мережею завірусилось фото трансформації британського співака: жінкам не сподобався результат

Минулого тижня світлини британського співака Оллі Мурса до та після 12-тижневого перетворення у спортзалі облетіли мережу. Зокрема, їх використали в опитуванні, щоб дізнатись, якому фото жінки та чоловіки віддають перевагу.

Спочатку публікація з'явилась на сторінці Грега, дієтолога Оллі, 21 квітня. Він зауважив, що співак пройшов 12 тижнів роботи над собою. Також зауважив, що для нього це був привілей працювати з Мурсом – талановитим та ще надзвичайно дисциплінованим, пише 24 Канал з посиланням на BuzzFeed.

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"Це була така чудова подорож, і ми продовжуємо тур, заправляючи його, поки він розважає світ!", – зазначив Грег.

Як за 12 тижнів змінився Оллі Мурс / Фото з інстаграму Грега

У мережі точились дискусії, яке з фото було кращим

Згодом користувач @CostelloWilliam виклав допис, запитуючи підписників: "Як ви думаєте, він має кращий вигляд до чи після? Ви чоловік чи жінка?". У голосуванні взяли участь менш як 5 тисяч людей. Але на цьому історія не закінчилась.

Ще через кілька днів допис іншого користувача @justalexoki завірусився. Він був здивований результатами опитування. Згідно з ним, 27% жінок, які проголосували, вподобали фото "до", а лише 7% – "після". Натомість 43% чоловіків віддали перевагу результату "після".



Результати опитування щодо трансформації Оллі Мурса / Скриншот

Ділячись скриншотом результату опитування разом з оригінальними фото, інший користувач мережі написав: "Чому жінки брешуть про це?". Твіт переглянули понад 86 мільйони разів.



Результати опитування викликали жваві дискусії / Скриншот

Навколо фотографій і результатів опитування точились запеклі дискусії. Зокрема, жінки наголосили, що не брешуть.

Кумедною стороною "самотнього чоловіка" є підгрупа чоловіків, які навідріз відмовляються слухати думку жінок про те, що вони вважають привабливим,

– наголосила одна з користувачок мережі.

Що каже музикант про свою трансформацію

На своїй сторінці в інстаграмі Оллі поділився скриншотом статті про вірусний твіт, яка мала такий заголовок: "Не пощастило, Оллі! Жінки віддають перевагу твоєму "татковому тілу, яке можна обійняти", а не м'язам, які ти накачав у спортзалі".

Зазвичай я не коментую подібні речі, але з того, що я побачив, я просто хочу сказати, що ця подорож на початку року мала багато особистих причин, і жодна з них не була спрямована на те, щоб викликати дебати і розділити думки. Тому дуже прикро бачити подібні статті!

– зауважив він.

Оллі Мурс шокований обговоренням його трансформації / Фото з інстаграму Мурса

Артист висловив велику любов до всіх, хто був добрим, хто вдосконалює себе та вносить корективи у свій добробут.

"Люблю вас усіх, продовжуйте у тому ж дусі. Ігноруйте шум!" – наголосив артист.

Не менш приголомшена дружина Оллі, Амелія Мурс. Вона написала кілька коментарів у підтримку свого коханого.

Я все ще не можу зрозуміти цю повну нісенітницю: бути публічно присоромленим за те, що ти прийшов у найкращу форму…

– зазначила Амелія.

Оллі Мурс показує, як працює над своїм тілом: дивіться відео

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