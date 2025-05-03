Сетью завирусилось фото трансформации британского певца: женщинам не понравился результат

На прошлой неделе фотографии британского певца Олли Мурса до и после 12-недельного преобразования в спортзале облетели сеть. В частности, их использовали в опросе, чтобы узнать, какому фото женщины и мужчины отдают предпочтение.

Сначала публикация появилась на странице Грега, диетолога Олли, 21 апреля. Он заметил, что певец прошел 12 недель работы над собой. Также заметил, что для него это была привилегия работать с Мурсом – талантливым и еще чрезвычайно дисциплинированным, пишет 24 Канал со ссылкой на BuzzFeed.

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"Это было такое замечательное путешествие, и мы продолжаем тур, заправляя его, пока он развлекает мир!", – отметил Грег.

Как за 12 недель изменился Олли Мурс / Фото из инстаграма Грега

В сети шли дискуссии, какое из фото было лучшим

Впоследствии пользователь @CostelloWilliam выложил сообщение, спрашивая подписчиков: "Как вы думаете, он выглядит лучше до или после? Вы мужчина или женщина?". В голосовании приняли участие менее 5 тысяч человек. Но на этом история не закончилась.

Еще через несколько дней сообщение другого пользователя @justalexoki завирусилось. Он был удивлен результатами опроса. Согласно ему, 27% женщин, которые проголосовали, понравились фото "до", а лишь 7% – "после". Зато 43% мужчин отдали предпочтение результату "после".



Результаты опроса по трансформации Олли Мурса / Скриншот

Делясь скриншотом результата опроса вместе с оригинальными фото, другой пользователь сети написал: "Почему женщины врут об этом?". Твит просмотрели более 86 миллионов раз.



Результаты опроса вызвали оживленные дискуссии / Скриншот

Вокруг фотографий и результатов опроса велись ожесточенные дискуссии. В частности, женщины отметили, что не врут.

Забавной стороной "одинокого мужчины" является подгруппа мужчин, которые наотрез отказываются слушать мнение женщин о том, что они считают привлекательным,

– отметила одна из пользовательниц сети.

Что говорит музыкант о своей трансформации

На своей странице в инстаграме Олли поделился скриншотом статьи о вирусном твите, которая имела такой заголовок: "Не повезло, Олли! Женщины предпочитают твое "папино тело, которое можно обнять", а не мышцы, которые ты накачал в спортзале".

Обычно я не комментирую подобные вещи, но из того, что я увидел, я просто хочу сказать, что это путешествие в начале года имело много личных причин, и ни одна из них не была направлена на то, чтобы вызвать дебаты и разделить мнения. Поэтому очень обидно видеть подобные статьи!

– заметил он.

Олли Мурс шокирован обсуждением его трансформации / Фото из инстаграма Мурса

Артист выразил большую любовь ко всем, кто был добрым, кто совершенствует себя и вносит коррективы в свое благосостояние.

"Люблю вас всех, продолжайте в том же духе. Игнорируйте шум!" – подчеркнул артист.

Не менее потрясена жена Олли, Амелия Мурс. Она написала несколько комментариев в поддержку своего любимого.

Я все еще не могу понять эту полную чушь: быть публично пристыженным за то, что ты пришел в лучшую форму..

– отметила Амелия.

Олли Мурс показывает, как работает над своим телом: смотрите видео

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А какой Олли нравится вам больше: "до" или "после"? Если "после", то ловите 5 простых советов для работы вне спортзала, чтобы иметь рельефное тело.