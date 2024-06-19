Є кілька помилок, яких припускаються люди у відтисканнях, і які можуть змусити їх відчути себе сильнішими. Хоча насправді в багатьох випадках вони втрачають якісний рух і нівелюють ефект віджимання, що не сприяє розвитку м'язів і тренуванню сили.

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Три найпоширеніші помилки у віджиманнях

Помилка 1: ти не закінчуєш підходи. Часто у спортзалі можна побачити хлопців, які відтискаються якомога швидше. Якщо придивитися уважніше, то можна помітити, що вони виконують лише 75% підходів, зупиняючись перед повним змиканням ліктів. Це полегшує виконання підходів, бо менше часу витрачається на напруження, і знімає велику частину роботи з трицепсів.

Часто у спортзалі можна побачити хлопців, які відтискаються якомога швидше. Якщо придивитися уважніше, то можна помітити, що вони виконують лише 75% підходів, зупиняючись перед повним змиканням ліктів. Це полегшує виконання підходів, бо менше часу витрачається на напруження, і знімає велику частину роботи з трицепсів. Помилка 2: ти не опускаєшся до кінця. Це протилежність першій помилці: ти часто бачиш людей, які не опускають грудну клітину до самого низу, вирізаючи частину нижньої частини підходу. А вона якраз найскладніша, з максимальним розтягненням грудей.

Це протилежність першій помилці: ти часто бачиш людей, які не опускають грудну клітину до самого низу, вирізаючи частину нижньої частини підходу. А вона якраз найскладніша, з максимальним розтягненням грудей. Помилка 3: ти підіймаєш стегна, коли втомлюєшся. У серії віджимань на витяг грудна клітина, швидше за все, починає втомлюватися вже через 30 – 40 повторень. Щоб боротися з цією втомою, ти можеш мимохіть почати підносити стегна вгору (в ідеальному положенні тіло розташоване на одній лінії від п'ят до плечей). Це знімає напругу з грудей і вимагає меншого зусилля від м'язів преса.

Краще якісніше, ніж швидше – це правило працює і для віджимань / Фото prostooleh@freepik

Як зробити ідеальне відтискання