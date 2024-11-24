Опальний 55-річний репер P Diddy зараз перебуває у столичній в'язниці у Брукліні, штат Нью-Йорк, після того, як у вересні був заарештований за звинуваченнями у торгівлі людьми, змові з рекетом та перевезенні з метою заняття проституцією – звинувачення, які він постійно заперечує. А за словами юридичного представника співака Марка Агніфіло, найгірше в ув'язненні співака – це їжа, яку йому подавали, пише 24 Канал, посилаючись на The Daily Star.

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Я думаю, що їжа – це, мабуть, найгірша частина,

– сказав адвокат минулого місяця.

Важко сказати, наскільки це правда. Так, Шон "Дідді" Комбз, ймовірно, звик до вишуканих п'ятизіркових страв з часів, коли він жив у своєму каліфорнійському особняку – все, що не має досвіду роботи в Мішлен, ймовірно, буде для нього ляпасом.

З іншого боку, цього року адвокат ув'язненого, який загинув під час бійки у в'язниці, охрестив MDC (слідчий ізолятор у Брукліні – Gentelman 24) "пекельною дірою". Було кілька випадків смерті ув'язнених, але поки що жоден з них не був пов'язаний з харчовим отруєнням.

Насправді, за даними журналу People, меню в MDC досить пристойне, з широким асортиментом страв, які вам пощастить знайти у звичайному ресторані.

Щоб з'ясувати, чи є у Комбза підстави (на фоні харчових претензій), журналіст Том МакГі вирішив провести день, харчуючись саме тим, що він, за його словами, їсть щодня.



Том МакГі спробував день харчуватись як P Diddy / Фото Сем Воттс

Сніданок

Видання стверджує, що P Diddy починає свій день за ґратами о 6 ранку зі сніданку з пластівців, фруктів і "сніданкового пирога", що не так вже й погано.

Для людини, яка зазвичай починає день з кави і сигарети, все це звучало дуже привабливо. Близько 7-ї ранку я з'їв банан і мандарин,

– зауважив журналіст.

Він іронічно спитав: "Невже це пекло на Землі?" Ясна річ, що ні. Це ж просто фрукти. Правда, він вирішив не снідати тортом, адже це для нього вже було занадто. Водночас засмутила його лише відсутність кави. Її можна пити лише на вихідних.



На сніданок МакГі з'їв фрукти / Фото Сема Воттса

Обід

Об 11 годині ранку Комбз отримує свій обід, який складається з гамбургерів і запеченої риби або тако з яловичиною, а у вихідні – з яєчнею.

Це здається дуже дивним часом для обіду, тому о 13:30 експериментатор з'їв кілька гамбургерів, які купив в Ісландії напередодні ввечері. Він обійшовся без гарнірів і натомість просто поклав трохи зрілого чеддеру, який знайшов на одній з полиць свого холодильника.

Жорсткий? Ні. Смачно? Безумовно. Гамбургер – це важкий обід посеред робочого дня, особливо без кави, щоб підбадьоритися, і чим далі, тим більше я ставав вдячним за обіцянку подрімати після роботи. Я все ще не відчував себе обділеним, просто затишно почувався в лагідних вогнях постбургерного дому,

– пожартував він.



На обід у нього був бургер / Фото Сема Воттса

Вечеря

Він прокинувся з двома словами на вустах: "Куряча енчилада". І він з нетерпінням чекав цього цілий день.

Якщо вірити People, Комбз отримує цю смачну мексиканську страву о 16:00. Що ж він робить решту дня? Можливо, це і є проблема репера – відсутність традиційної вечері означає, що структура його вечора лежить в руїнах?

У всякому разі, журналіст повечеряв у звичний час – о 19:30. І це була чудова їжа. Зверху на енчиладі лежав шар плавленого сиру, трохи авокадо і сметани, і навіть джентльменська щіпка коріандру. Тож він радісно потер руки і відгриз шматочок.



Куряча енчилада фінішувала його день / Фото Сема Воттса

Чи були енчилади P Diddy такими ж розкішними, як і мої? Я не знав, та мені було байдуже. Я був у країні екстазу, кожен шматок був раєм, і я вальсував туди-сюди від кухонного столу в гонитві за другою, третьою і четвертою порцією,

– додав він.

Правда, потім раптом жадібність взяла гору, але він не зміг більше їсти. Жорсткий біль пронизав його живіт, і він впав на стілець, відчуваючи нудоту і провину. Енчиладас нагромаджувався на гамбургери – потворна картина. І тут він нарешті зрозумів, на що може скаржитись репер.

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Хай там як, ми категорично не рекомендуємо намагатись повторити тюремний раціон P Diddy. Якщо ви хочете наважитись на це, то варто порадитись зі своїм лікарем, щоб не спричинити проблем зі здоров'ям.