Опальный 55-летний рэпер P Diddy сейчас находится в столичной тюрьме в Бруклине, штат Нью-Йорк, после того, как в сентябре был арестован по обвинениям в торговле людьми, сговоре с рэкетом и перевозке с целью занятия проституцией – обвинения, которые он постоянно отрицает. А по словам юридического представителя певца Марка Агнифило, хуже всего в заключении певца – это еда, которую ему подавали, пишет 24 Канал, ссылаясь на The Daily Star.

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Я думаю, что еда – это, пожалуй, худшая часть,
– сказал адвокат в прошлом месяце.

Трудно сказать, насколько это правда. Да, Шон "Дидди" Комбс, вероятно, привык к изысканным пятизвездочным блюдам со времен, когда он жил в своем калифорнийском особняке – все, что не имеет опыта работы в Мишлен, вероятно, будет для него пощечиной.

С другой стороны, этого года адвокат заключенного, погибшего во время драки в тюрьме, окрестил MDC (следственный изолятор в Бруклине – Gentelman 24) "адской дырой". Было несколько случаев смерти заключенных, но пока ни один из них не был связан с пищевым отравлением.

На самом деле, по данным журнала People, меню в MDC довольно приличное, с широким ассортиментом блюд, которые вам посчастливится найти в обычном ресторане.

Чтобы выяснить, есть ли у Комбза основания (на фоне пищевых претензий), журналист Том МакГи решил провести день, питаясь именно тем, что он, по его словам, ест каждый день.

Журналист Том МакГи
Том МакГи попробовал день питаться как P Diddy / Фото Сэм Уоттс

Завтрак

Издание утверждает, что P Diddy начинает свой день за решеткой в 6 утра с завтрака из хлопьев, фруктов и "завтракового пирога", что не так уж и плохо.

Для человека, который обычно начинает день с кофе и сигареты, все это звучало очень привлекательно. Около 7 утра я съел банан и мандарин,
– заметил журналист.

Он иронично спросил: "Неужели это ад на Земле?" Понятное дело, что нет. Это же просто фрукты. Правда, он решил не завтракать тортом, ведь это для него уже было слишком. В то же время расстроило его только отсутствие кофе. Его можно пить только на выходных.

Том МакГи ест банан
На завтрак МакГи съел фрукты / Фото Сэма Уоттса

Обед

В 11 часов утра Комбз получает свой обед, который состоит из гамбургеров и запеченной рыбы или тако с говядиной, а по выходным – с яичницей.

Это кажется очень странным временем для обеда, поэтому в 13:30 экспериментатор съел несколько гамбургеров, которые купил в Исландии накануне вечером. Он обошелся без гарниров и вместо этого просто положил немного зрелого чеддера, который нашел на одной из полок своего холодильника.

Жесткий? Нет. Вкусно? Безусловно. Гамбургер – это тяжелый обед посреди рабочего дня, особенно без кофе, чтобы взбодриться, и чем дальше, тем больше я становился благодарным за обещание вздремнуть после работы. Я все еще не чувствовал себя обделенным, просто уютно чувствовал себя в ласковых огнях пост-бургерного дома,
– пошутил он.

Маленький бургер
На обед у него был бургер / Фото Сэма Уоттса

Ужин

Он проснулся с двумя словами на устах: "Куриная энчилада". И он с нетерпением ждал этого целый день.

Если верить People, Комбз получает это вкусное мексиканское блюдо в 16:00. Что же он делает остальную часть дня? Возможно, это и есть проблема рэпера – отсутствие традиционного ужина означает, что структура его вечера лежит в руинах?

Во всяком случае, журналист поужинал в привычное время – в 19:30. И это была замечательная еда. Сверху на энчиладе лежал слой плавленого сыра, немного авокадо и сметаны, и даже джентльменская щепотка кориандра. Поэтому он радостно потер руки и отгрыз кусочек.

Том МакГи ест куриную энчиладу
Куриная энчилада финишировала его день / Фото Сэма Уоттса

Были ли энчилады P Diddy такими же роскошными, как и мои? Я не знал, и мне было все равно. Я был в стране экстаза, каждый кусок был раем, и я вальсировал туда-сюда от кухонного стола в погоне за второй, третьей и четвертой порцией,
– добавил он.

Правда, потом вдруг жадность взяла верх, но он не смог больше есть. Жесткая боль пронзила его живот, и он упал на стул, чувствуя тошноту и вину. Энчиладас нагромождался на гамбургеры – уродливая картина. И тут он наконец понял, на что может жаловаться рэпер.

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Как бы там ни было, мы категорически не рекомендуем пытаться повторить тюремный рацион P Diddy. Если вы хотите решиться на это, то стоит посоветоваться со своим врачом, чтобы не вызвать проблем со здоровьем.