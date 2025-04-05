Ді та її партнер Вілл живуть у тихому і непоказному селі в австралійському штаті Квінсленд, але пара має досить "нетрадиційний" спосіб життя. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Пара влаштує "величезну вечірку для свінгерів"

Подружжя, яке працює на сімейній фермі Ді, з нетерпінням готується до весілля, але воно буде не таким традиційним, як ви можете собі уявити. Ді сказала, що це буде "величезна вечірка для свінгерів" і зізналася, що вона "дуже схвильована" цим важливим днем, оскільки свінгерство є важливою частиною їхніх стосунків. Тож, поки вона вибирає свою ідеальну білу весільну білизну, її новий чоловік буде не єдиним чоловіком, який її побачить.

Пара познайомилася кілька років тому на Тіндері, що, за словами Ді, було "миттєвим потягом", і після року знайомства вони почали займатися свінгом, щоб підтримувати своє сексуальне життя "активним". Потім вони обидва погодилися, що хочуть трохи "розважитися" у першу шлюбну ніч. Коли Вілл розповів, що багато їхніх гостей також свінгери, Ді пожартувала, що їхні "ванільні" друзі можуть йти додому, поки інші "продовжуватимуть грати".

Відтоді, як вони разом, пара переспала з понад 100 людьми. Вілл розповів The Sun: "Коли ми вперше зустрілися, ми склали список всього, що хотіли б спробувати. Я зареєстрував нас на сайті і одного вечора здивував Ді, призначивши їй рандеву". Відтоді вони регулярно розважаються вдома.

Ді та Вілл – свінгери з досвідом / Кадр з відео

У їхній спальні до стелі прикріплені браслети, а на кухні – секс-гойдалка. Також пара має "сексуальний плейлист". Вони заробляють на своєму дикому, нестримному сексуальному житті і наважилися продавати онлайн-контент, але обоє згодні, що якщо цього стане занадто багато, або якщо хтось із них буде незадоволений, то цьому покладуть кінець. Єдине їхнє правило – під час зйомок вони повинні перебувати в одній кімнаті.

Не всім подобається те, що робить пара

Але, хоча вони задоволені своїми умовами, пара зіткнулася з неабиякою часткою критики, як у маленькому містечку, де вони живуть, так і в мережі. Зауважимо, що нещодавно користувачів мережі обурила скандальна Бонні Блу. Вона виділилась під час матчу NBA.

"Напевно, найбільші сумніви, які висловлюють люди, походять з бажання захистити нас і переконатися, що те, що ми робимо, не коштуватиме нам наших стосунків у майбутньому. У свінгерській спільноті є багато людей, які перебувають у ній з неправильних причин, і вона може бути дуже токсичною", – пояснила Ді.

Ді визнає, що свінгерська спільнота може бути токсичною / Кадр з відео

Вілл додав, що найгірше судження, яке ви можете отримати, на його думку, чоловіка у свінгерських стосунках, це те, що його звинувачують у тому, що він сексуальний хижак або що він просто хоче займатися сексом з кожною жінкою.

Але якщо хтось засуджує наші стосунки, ми просто кажемо: "Послухайте, це працює для нас, нам весело, ми щасливі, ми здорові. Ми насолоджуємося життям,

– наголосив він.

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Ми слухаємо і не засуджуємо. І бажаємо, щоб їхні вподобання не вплинули на їхні стосунки та майбутнє у парі.