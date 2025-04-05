Ди и ее партнер Уилл живут в тихом и невзрачном селе в австралийском штате Квинсленд, но пара имеет достаточно "нетрадиционный" образ жизни. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Пара устроит "огромную вечеринку для свингеров"

Супруги, которые работают на семейной ферме Ди, с нетерпением готовятся к свадьбе, но она будет не такой традиционной, как вы можете себе представить. Ди сказала, что это будет "огромная вечеринка для свингеров" и призналась, что она "очень взволнована" этим важным днем, поскольку свингерство является важной частью их отношений. Поэтому, пока она выбирает свое идеальное белое свадебное белье, ее новый муж будет не единственным мужчиной, который ее увидит.

Пара познакомилась несколько лет назад на Тиндере, что, по словам Ди, было "мгновенным влечением", и после года знакомства они начали заниматься свингом, чтобы поддерживать свою сексуальную жизнь "активной". Потом они оба согласились, что хотят немного "развлечься" в первую брачную ночь. Когда Уилл рассказал, что многие их гости также свингеры, Ди пошутила, что их "ванильные" друзья могут идти домой, пока другие "будут продолжать играть".

С тех пор, как они вместе, пара переспала с более 100 людьми. Уилл рассказал The Sun: "Когда мы впервые встретились, мы составили список всего, что хотели бы попробовать. Я зарегистрировал нас на сайте и однажды вечером удивил Ди, назначив ей рандеву". С тех пор они регулярно развлекаются дома.

Ди и Уилл – свингеры с опытом / Кадр из видео

В их спальне к потолку прикреплены браслеты, а на кухне – секс-качели. Также пара имеет "сексуальный плейлист". Они зарабатывают на своей дикой, безудержной сексуальной жизни и решились продавать онлайн-контент, но оба согласны, что если этого станет слишком много, или если кто-то из них будет недоволен, то этому положат конец. Единственное их правило – во время съемок они должны находиться в одной комнате.

Не всем нравится то, что делает пара

Но, хотя они довольны своими условиями, пара столкнулась с изрядной долей критики, как в маленьком городке, где они живут, так и в сети. Заметим, что недавно пользователей сети возмутила скандальная Бонни Блу. Она выделилась во время матча NBA.

"Наверное, самые большие сомнения, которые выражают люди, происходят из желания защитить нас и убедиться, что то, что мы делаем, не будет стоить нам наших отношений в будущем. В свингерском сообществе есть много людей, которые находятся в нем по неправильным причинам, и оно может быть очень токсичным", – объяснила Ди.

Ди признает, что свингерское сообщество может быть токсичным / Кадр из видео

Уилл добавил, что худшее суждение, которое вы можете получить, по его мнению, мужчины в свингерских отношениях, это то, что его обвиняют в том, что он сексуальный хищник или что он просто хочет заниматься сексом с каждой женщиной.

Но если кто-то осуждает наши отношения, мы просто говорим: "Послушайте, это работает для нас, нам весело, мы счастливы, мы здоровы. Мы наслаждаемся жизнью,

– подчеркнул он.

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Мы слушаем и не осуждаем. И желаем, чтобы их предпочтения не повлияли на их отношения и будущее в паре.