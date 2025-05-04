Ароматы, которые 24 Канал благодаря GQ предлагает в этой подборке, обеспечивают идеальное соответствие весеннему настроению. Также вы увидите советы об идеальном времени или формате событий для использования для каждого из них.
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Вот лучшие весенние духи для мужчин в этом 2025 году
- Infusion de Rhubarbe, Prada. Этот аромат является самым свежим и самым легким в списке. Мандарин, цитрусовые аккорды и ревень создают смесь, которая автоматически покоряет нос. Ревень, к слову, имеет фруктовый (хотя это овощ), сладкий и зеленый аромат, его считают молодежным, энергичным и свежим. Парфюм же идеально подходит для ношения днем, особенно в жару.
- Born in Roma Extradose Uomo, Valentino. Главной нотой здесь является цветок – итальянский дом выбрал свежую, зеленую и ароматную лаванду. Аромат относят к фужерным благодаря сочетанию этого цветка с древесиной, в результате чего появляется эссенция чистоты и ольфакторной свежести. Этот весенний аромат предназначен для вечерней поры.
Лучшие мужские духи 2025, которые идеально дополнят весну / Фото производителей
Важно знать Как наносить духи, чтобы они держались как можно дольше: эксперты дали точные ответы
- L'Eau d'Issey Pour Homme Eau de Parfum, Issey Miyake. Этот весенний парфюм чтит безграничности и глубины океана. Ему удается быть свежим даже без водных нот. Вместо этого мы имеем сычуаньский перец и пихту, которые отличаются зеленым ароматом. Чтобы иметь оттенок маскулинности, аромат содержит классический кедр. Этот парфюм является наиболее универсальным из списка, повседневным, и подходит как для дневного, так и для вечернего образа.
- Fiori di Neroli, Gucci. Последнее дополнение к коллекции The Alchemist's Garden. Вдохновением для него стал мир природы и цветов. Его букет излучает элегантность и чувственность благодаря нероли, апельсиновому цвету и жасмину. Это ставка на унисекс в этом сезоне, которая поднимет ваш образ на новый уровень изысканности. Этот тип ароматов следует использовать в особых ситуациях – в те моменты, когда мы хотим подчеркнуть свою чувственную и соблазнительную сторону.