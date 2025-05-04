Ароматы, которые 24 Канал благодаря GQ предлагает в этой подборке, обеспечивают идеальное соответствие весеннему настроению. Также вы увидите советы об идеальном времени или формате событий для использования для каждого из них.

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Вот лучшие весенние духи для мужчин в этом 2025 году

Infusion de Rhubarbe, Prada. Этот аромат является самым свежим и самым легким в списке. Мандарин, цитрусовые аккорды и ревень создают смесь, которая автоматически покоряет нос. Ревень, к слову, имеет фруктовый (хотя это овощ), сладкий и зеленый аромат, его считают молодежным, энергичным и свежим. Парфюм же идеально подходит для ношения днем, особенно в жару.

Этот аромат является самым свежим и самым легким в списке. Мандарин, цитрусовые аккорды и ревень создают смесь, которая автоматически покоряет нос. Ревень, к слову, имеет фруктовый (хотя это овощ), сладкий и зеленый аромат, его считают молодежным, энергичным и свежим. Парфюм же идеально подходит для ношения днем, особенно в жару. Born in Roma Extradose Uomo, Valentino. Главной нотой здесь является цветок – итальянский дом выбрал свежую, зеленую и ароматную лаванду. Аромат относят к фужерным благодаря сочетанию этого цветка с древесиной, в результате чего появляется эссенция чистоты и ольфакторной свежести. Этот весенний аромат предназначен для вечерней поры.

Лучшие мужские духи 2025, которые идеально дополнят весну / Фото производителей

Важно знать Как наносить духи, чтобы они держались как можно дольше: эксперты дали точные ответы