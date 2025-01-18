Цей британський ютубер пройшов неймовірні 250 000 кроків лише за тиждень! Це в середньому 37 700 кроків на день, пише 24 Канал із посиланням на Daily Star.

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Як британський ютубер змінив своє тіло екстремальним викликом

27-річний Джек Мессі Велш прийняв екстремальний виклик. Амбітний чоловік проходив по 27 кілометрів на день – це більше, ніж півмарафон, утричі перевищує рекомендовані 10 000 щоденних кроків і вдесятеро – звичайну норму для середньостатистичної людини.

Наслідками були опухлі щиколотки, болючі пухирі й навіть чорний ніготь на нозі. Але Джек також побачив помітні зміни у своєму тілі. Свій виснажливий подвиг він показав у відео на ютубі, яке переглянули вже понад 1,6 мільйона разів.

Джек Велш пройшов 250 000 кроків і досяг приголомшливих результатів: дивіться відео JackSucksAtLife

Джек розповів, що його щоденний розпорядок містив прогулянку на 15 500 кроків вранці, ще 14 000 пізніше вдень і навіть невелику вечірню прогулянку з собакою. Він визнав, що це було жорстоким, довелося навіть приймати знеболювальні на п'ятий день, але хлопець вистояв і завершив тижневе випробування.

У підсумку він виявив, що втратив майже кілограм ваги, а ще помітив дивовижну трансформацію у своїй фігурі – його ноги потовстішали, а тулуб схуд. Однак Джек наголосив, що цей підхід не для всіх, оскільки передбачає надмірне навантаження, яке можуть дозволити собі лише люди з хорошою фізпідготовкою.

Джек змінив своє тіло екстремальним викликом – і ось що із цього вийшло / Фото Jack Welsh

Для тих, хто прагне стати здоровішим, експерти пропонують більш поступовий підхід. Тобто збільшувати кількість кроків на 500 на тиждень, але не робити стрибків. Плюс варто поєднувати ходьбу з силовими вправами, щоб поліпшити м'язову масу.

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