Цей автомобільний скарб знайшов дослідник-урбаніст Колін Ходсон у незамкненому сараї. Хроніку своїх пригод він веде на ютуб-каналі Bearded Explorer.
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Покинутий сарай у Британії ховав безцінну колекцію автомобілів
Складно уявити, але він натрапив на майже 40 рідкісних і цінних автомобілів, серед яких був і унікальний італійський спорткар. Колін навмисно не публікував відео, поки не переконався, що автомобілі знову надійно зачинені через їхню величезну цінність.
Він розповів, що був абсолютно приголомшений знахідкою:
Від старого боліда Формули-1 до Frazer Nash – одного з двох коли-небудь зроблених! – а потім до єдиного у своєму роді Nardi Silver Ray.
Silver Ray, перший італійський автомобіль з американським двигуном V8, вважають єдиним зразком такого роду у світі. І якимось чином він потрапив до рук британського колекціонера, що, схоже, забув про нього.
В іншому місці покинутого сараю, який майже повністю похований заростями кропиви, стояли Aston Martin, Bentleys, Ferrari, BMW, Mercedes, Alfa Romeo, Lancia та ще "деякі машини, про які я ніколи раніше не чув", як зізнався дослідник. Колін називає це "найбільшим відкриттям у своїй кар'єрі".
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Цікаво, що зовні будівля має ознаки занедбаності, але всередині – за винятком кількох павутинок – автомобілі стояли в основному в задовільному стані. А перед одним з автомобілів музейного класу лежав набір інструментів, ніби механік щойно вискочив на обід.
- Класичний Alfa-Romeo з пробігом менш як 10 000 миль лежав під товстим шаром пилу. Автомобіль, як і багато його сусідів у цій майстерні, не виїжджав на дорогу щонайменше 45 років.
- Одна машина в колекції датується ще часом до Першої світової війни, але все ще в дивовижному стані. В іншому місці стояв старовинний Studebaker, який ще старіший – можливо, з початку ХХ століття.
- Але найвидатнішим експонатом є, звісно, Silver Ray з пробігом лише трохи більше за тисячу миль. Номерні знаки вказують, що востаннє на цьому автомобілі їздили в Каліфорнії десь у середині 1980-х.