Это автомобильное сокровище нашел исследователь-урбанист Колин Ходсон в незапертом сарае. Хронику своих приключений он ведет на ютуб-канале Bearded Explorer.

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Заброшенный сарай в Британии прятал бесценную коллекцию автомобилей

Сложно представить, но он наткнулся на почти 40 редких и ценных автомобилей, среди которых был и уникальный итальянский спорткар. Колин намеренно не публиковал видео, пока не убедился, что автомобили снова надежно закрыты из-за их огромной ценности.

Он рассказал, что был абсолютно ошеломлен находкой:

От старого болида Формулы-1 до Frazer Nash – одного из двух когда-либо сделанных! – а затем до единственного в своем роде Nardi Silver Ray.

Silver Ray, первый итальянский автомобиль с американским двигателем V8, считают единственным образцом такого рода в мире. И каким-то образом он попал в руки британского коллекционера, который, похоже, забыл о нем.

В другом месте заброшенного сарая, который почти полностью похоронен зарослями крапивы, стояли Aston Martin, Bentleys, Ferrari, BMW, Mercedes, Alfa Romeo, Lancia и еще "некоторые машины, о которых я никогда раньше не слышал", как признался исследователь. Колин называет это "самым большим открытием в своей карьере".

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Интересно, что снаружи здание имеет признаки запущенности, но внутри – за исключением нескольких паутинок – автомобили стояли в основном в удовлетворительном состоянии. А перед одним из автомобилей музейного класса лежал набор инструментов, будто механик только что выскочил на обед.