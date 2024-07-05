Это автомобильное сокровище нашел исследователь-урбанист Колин Ходсон в незапертом сарае. Хронику своих приключений он ведет на ютуб-канале Bearded Explorer.
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Заброшенный сарай в Британии прятал бесценную коллекцию автомобилей
Сложно представить, но он наткнулся на почти 40 редких и ценных автомобилей, среди которых был и уникальный итальянский спорткар. Колин намеренно не публиковал видео, пока не убедился, что автомобили снова надежно закрыты из-за их огромной ценности.
Он рассказал, что был абсолютно ошеломлен находкой:
От старого болида Формулы-1 до Frazer Nash – одного из двух когда-либо сделанных! – а затем до единственного в своем роде Nardi Silver Ray.
Silver Ray, первый итальянский автомобиль с американским двигателем V8, считают единственным образцом такого рода в мире. И каким-то образом он попал в руки британского коллекционера, который, похоже, забыл о нем.
В другом месте заброшенного сарая, который почти полностью похоронен зарослями крапивы, стояли Aston Martin, Bentleys, Ferrari, BMW, Mercedes, Alfa Romeo, Lancia и еще "некоторые машины, о которых я никогда раньше не слышал", как признался исследователь. Колин называет это "самым большим открытием в своей карьере".
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Интересно, что снаружи здание имеет признаки запущенности, но внутри – за исключением нескольких паутинок – автомобили стояли в основном в удовлетворительном состоянии. А перед одним из автомобилей музейного класса лежал набор инструментов, будто механик только что выскочил на обед.
- Классический Alfa-Romeo с пробегом менее 10 000 миль лежал под толстым слоем пыли. Автомобиль, как и многие его соседи в этой мастерской, не выезжал на дорогу по меньшей мере 45 лет.
- Одна машина в коллекции датируется еще временем до Первой мировой войны, но все еще в удивительном состоянии. В другом месте стоял старинный Studebaker, который еще старее – возможно, с начала ХХ века.
- Но самым выдающимся экспонатом является, конечно, Silver Ray с пробегом чуть больше тысячи миль. Номерные знаки указывают, что последний раз на этом автомобиле ездили в Калифорнии где-то в середине 1980-х.