У нещодавньому відео ютубер Sprouht опитав людей поза 70 років, пише 24 Канал із посиланням на Yahoo, просивши поділитися їхніми найбільшими жалями. Зверніть увагу на 3 із них, щоб уникнути тих самих помилок.

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Відкладати те, що ви хочете зробити, до виходу на пенсію

Середній показник відкладання коштів на пенсію у США у 2023 році становив 7,4%. Це удвічі нижче за рекомендований фінансовими експертами показник – 15%. Відкладати менше – це певна крайність. Протилежна крайність – відкладати стільки на пенсію, що у вас не залишиться на найважливіше, поки ви молоді.

Знаєте, золоті роки не такі вже й золоті. Люди кажуть, що ви можете робити все це після виходу на пенсію, але ви ніколи не знаєте, що з вами станеться,

– сказала одна з героїнь відео.

Тобто ніхто ж не хоче відкладати всі гроші на пенсію, щоб потім виявити, що не зможе використати їх так, як хотілося, через проблеми зі здоров'ям чи мобільністю. Краще знайти баланс: щомісяця відкладати розумну суму на пенсію, але й відкладати на свої поточні цілі.

Погоджуватися на будь-яку роботу

Важливо мати стабільний дохід, який дозволяє оплачувати поточні рахунки й відкладати гроші. Але не варто погоджуватися на будь-яку роботу.

70-річні люди поділилися своїми найбільшими помилками: дивіться відео Sprouht

Переконайтеся, що ви робите те, що вам подобається. Не просто влаштуйтеся на роботу. Майте пристрасть до того, що ви робите,

– сказав один з учасників інтерв'ю.

Адже ваша робота – це те місце, де ви проводите більшу частину свого часу. Тому важливо знайти роботу, яка хоча б якоюсь мірою приносить задоволення. І навіть якщо ви працюєте в одній сфері протягом кількох десятиліть, ще не пізно щось змінити.

Порушити баланс між роботою та особистим

В опитуванні 2024 року 48% американських працівників назвали себе трудоголіками, а 25% сказали, що рідко беруть вихідні. Поганий баланс між роботою та особистим життям може вплинути на вас у найгірший спосіб. Тому важливо встановити межі якомога раніше.

Це не означає, що ви не можете працювати понаднормово за додаткову оплату або долучитися до гучного проєкту вночі. Але загалом – намагайтеся уникати того, щоб робота забирала все ваше життя. Бо інакше, коли ви вийдете на пенсію, у вас просто не буде особистої соціальної мережі та важливих стосунків.

Якщо ви вважаєте, що ваша робота – це ваше життя, вам може бути важко вийти на пенсію, і ви можете залишитися нереалізованим. Це нормально – бути захопленим своєю роботою, але вона не має бути єдиною річчю, яка визначає вас або дає вам відчуття мети.