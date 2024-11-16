В недавнем видео ютубер Sprouht опросил людей старше 70 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo, попросив поделиться их самыми большими сожалениями. Обратите внимание на 3 из них, чтобы избежать тех же ошибок.

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Откладывать то, что вы хотите сделать, до выхода на пенсию

Средний показатель откладывания средств на пенсию в США в 2023 году составил 7,4%. Это вдвое ниже рекомендованного финансовыми экспертами показателя – 15%. Откладывать меньше – это определенная крайность. Противоположная крайность – откладывать столько на пенсию, что у вас не останется на самое важное, пока вы молоды.

Знаете, золотые годы не такие уж и золотые. Люди говорят, что вы можете делать все это после выхода на пенсию, но вы никогда не знаете, что с вами произойдет,

– сказала одна из героинь видео.

То есть никто же не хочет откладывать все деньги на пенсию, чтобы потом обнаружить, что не сможет использовать их так, как хотелось, из-за проблем со здоровьем или мобильностью. Лучше найти баланс: ежемесячно откладывать разумную сумму на пенсию, но и откладывать на свои текущие цели.

Соглашаться на любую работу

Важно иметь стабильный доход, который позволяет оплачивать текущие счета и откладывать деньги. Но не стоит соглашаться на любую работу.

70-летние люди поделились своими самыми большими ошибками: смотрите видео Sprouht

Убедитесь, что вы делаете то, что вам нравится. Не просто устройтесь на работу. Имейте страсть к тому, что вы делаете,

– сказал один из участников интервью.

Ведь ваша работа – это то место, где вы проводите большую часть своего времени. Поэтому важно найти работу, которая хотя бы в какой-то степени приносит удовольствие. И даже если вы работаете в одной сфере на протяжении нескольких десятилетий, еще не поздно что-то изменить.

Нарушить баланс между работой и личным

В опросе 2024 года 48% американских работников назвали себя трудоголиками, а 25% сказали, что редко берут выходные. Плохой баланс между работой и личной жизнью может повлиять на вас самым худшим способом. Поэтому важно установить границы как можно раньше.

Это не значит, что вы не можете работать сверхурочно за дополнительную оплату или присоединиться к громкому проекту ночью. Но в целом – старайтесь избегать того, чтобы работа забирала всю вашу жизнь. Иначе, когда вы выйдете на пенсию, у вас просто не будет личной социальной сети и важных отношений.

Если вы считаете, что ваша работа – это ваша жизнь, вам может быть трудно выйти на пенсию, и вы можете остаться нереализованным. Это нормально – быть увлеченным своей работой, но она не должна быть единственной вещью, которая определяет вас или дает вам ощущение цели.