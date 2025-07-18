Розуміння значення цих сигналів дозволяє вчасно реагувати та уникнути дорогого ремонту. Про основні – ABS, ESP, TPMS – розповість 24 Канал із посиланням на Car and Driver.
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ABS, ESP, TPMS: як розпізнати проблеми з авто, розуміючи всі ці сигнали?
ABS – антиблокувальна система гальм. Символ – жовтий або помаранчевий значок із написом ABS.
- Він спалахує, коли виникають проблеми з системою, яка запобігає блокуванню коліс під час гальмування. Якщо значок горить постійно, це може вказувати на несправність датчиків, проводки чи модуля ABS.
- Хоча гальма працюватимуть, система не гарантує стабільності на слизькій дорозі. Тому тут варто перевірити систему в автосервісі, і якомога швидше.
ESP – електронна система стабілізації. Значок – авто зі слідами ковзання або напис ESP.
- Він сигналізує про проблеми з системою, яка допомагає утримувати авто на траєкторії під час різких маневрів чи на слизькому покритті. Якщо значок блимає, система активно працює.
- Але якщо горить постійно – це вказує на несправність. Причини можуть бути пов'язані з датчиками кута повороту, ABS або електронного блоку. Негайно зверніться до фахівців – відключена ESP знижує безпеку.
Що означають значки ABS, ESP і TPMS для безпеки автомобіля / Фото azerbaijan_stockers@freepik
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TPMS – система моніторингу тиску в шинах. Символ – підковоподібний значок зі знаком оклику або напис TPMS.
- Він попереджає про низький тиск у шинах або несправність датчиків. Низький тиск може призвести до погіршення керованості, підвищеної витрати пального чи пошкодження шин.
- Якщо значок горить, перевірте тиск у всіх шинах манометром і підкачайте за потреби. Постійне горіння може вказувати на пошкодження датчика TPMS – це потребує діагностики.
Зауважте, ігнорування попереджувальних сигналів може призвести до аварій чи дорогого ремонту. Тож будьте уважні до повідомлень на екрані завжди.