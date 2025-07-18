Найважливіші попереджувальні сигнали в автомобілі: як розпізнати проблему вчасно

Сучасні автомобілі мають цифрові дисплеї, які повідомляють водіїв про стан систем через попереджувальні сигнали. Вони допомагають виявити проблеми до того, як ті стануть серйозними.

Розуміння значення цих сигналів дозволяє вчасно реагувати та уникнути дорогого ремонту. Про основні – ABS, ESP, TPMS – розповість 24 Канал із посиланням на Car and Driver.

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ABS, ESP, TPMS: як розпізнати проблеми з авто, розуміючи всі ці сигнали?

ABS – антиблокувальна система гальм. Символ – жовтий або помаранчевий значок із написом ABS.

Він спалахує, коли виникають проблеми з системою, яка запобігає блокуванню коліс під час гальмування. Якщо значок горить постійно, це може вказувати на несправність датчиків, проводки чи модуля ABS.

Хоча гальма працюватимуть, система не гарантує стабільності на слизькій дорозі. Тому тут варто перевірити систему в автосервісі, і якомога швидше.

ESP – електронна система стабілізації. Значок – авто зі слідами ковзання або напис ESP.

Він сигналізує про проблеми з системою, яка допомагає утримувати авто на траєкторії під час різких маневрів чи на слизькому покритті. Якщо значок блимає, система активно працює.

Але якщо горить постійно – це вказує на несправність. Причини можуть бути пов'язані з датчиками кута повороту, ABS або електронного блоку. Негайно зверніться до фахівців – відключена ESP знижує безпеку.

Що означають значки ABS, ESP і TPMS для безпеки автомобіля / Фото azerbaijan_stockers@freepik

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TPMS – система моніторингу тиску в шинах. Символ – підковоподібний значок зі знаком оклику або напис TPMS.

Він попереджає про низький тиск у шинах або несправність датчиків. Низький тиск може призвести до погіршення керованості, підвищеної витрати пального чи пошкодження шин.

Якщо значок горить, перевірте тиск у всіх шинах манометром і підкачайте за потреби. Постійне горіння може вказувати на пошкодження датчика TPMS – це потребує діагностики.

Зауважте, ігнорування попереджувальних сигналів може призвести до аварій чи дорогого ремонту. Тож будьте уважні до повідомлень на екрані завжди.