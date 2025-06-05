Итак, house.barbershopkyiv выделил 2 классических стрижки, которые ассоциируются с деловым стилем и высоким статусом. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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Эксперт в тиктоке назвал мужские стрижки, которые действительно дорого выглядят

В тиктоке популярное видео, в котором барбер раскрывает, какие прически добавляют мужскому образу изысканности и дорогого внешнего вида. По его мнению, это Sidepart и Pompadour – вечная классика, что ассоциируется с деловым стилем и статусом.

Эти стрижки идеально подойдут мужчинам, которые стремятся выглядеть ухоженно в любой ситуации.

Sidepart с четким боковым пробором создает элегантный, аккуратный вид, идеальный для офисных будней или официальных событий.

с четким боковым пробором создает элегантный, аккуратный вид, идеальный для офисных будней или официальных событий. А Pompadour с объемным верхом и короткими боками подчеркивает уверенность и харизму, особенно если мастер учтет форму лица, а он, безусловно, учтет.

И если эти стрижки выполнены профессионально, то и внешний вид ваш будет безупречным, причем даже без укладки – достаточно лишь легкой фиксации.

Барбер выделил 2 стрижки, которые ассоциируются с деловым стилем и статусом: смотрите видео house.barbershopkyiv

В то же время барбер отмечает, что эти прически подходят не всем. И сразу предлагает неожиданную альтернативу: для некоторых мужчин идеальным выбором может стать стрижка под насадку.

Эта минималистичная прическа, если делать ее со вниманием к деталям, будет стильной, современной и даже предоставит тот самый дорогой внешний вид. Особенно в сочетании с ухоженной бородой.

В общем, выбирать стрижку следует с учетом формы черепа, типа волос и личного стиля, а также не помешает проконсультироваться с барбером, чтобы достичь максимального эффекта.

К слову, придать своим волосам еще более статусного и изысканного вида вы можете с помощью специальных духов для волос. В них добавляют мягкие и питательные составляющие, поэтому они не пересушивают и не вредят волосам, и даже обеспечивают защиту от ультрафиолета, увлажнение и здоровый блеск.