І до цього всього додається інша проблема нашого динамічного життя – брак часу, який можна інвестувати у своє довголіття. Але ви таки дещо можете з цим зробити, пише 24 Канал завдяки GQ.
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Ось 5 порад щодо довголіття для дуже зайнятих людей
Майже всі експерти радять для здорового довголіття однаковий набір дій. Це основи основ: регулярні фізичні вправи, приготування їжі зі здорових інгредієнтів, хороший сон та активне соціальне життя.
Але все це вимагає чимало часу та зусиль. То що ж робити людям, які живуть у поспіху і не мають цього часу? Для них є кілька порад, і ті підійдуть навіть для дуже зайнятих людей.
Шлях до здорової старості не завжди є простим, особливо за браку часу – але дещо ви можете з цим зробити / Фото freepik
- Визначте пріоритети. Ви можете думати, як менше вживати цукру, солі, оброблених продуктів, як пити більше води, як не пити газовані напої тощо – але це може призвести до перевантаження. Не здавайтеся, натомість визначайте пріоритети, щоб легше стежити за своїми щоденними звичками. Погляньте на захворювання ваших близьких родичів. І, наприклад, якщо є кілька випадків діабету, то краще зосередитися на зменшенні споживання цукру, ніж виконувати весь список.
- Зосередьтеся на частинах тіла. Якщо ви любите спорт, то з регулярними фізичними вправами проблеми не буде. Якщо вас цікавлять шахи та книги, то тренувати розум вам вдаватиметься простіше. Але досить складно дбати про обидва ці аспекти одночасно, хоча вони й тісно пов'язані. Можливо, доведеться вибрати один, коли ви будете планувати зміни у своєму способі життя. Тож одразу подумайте, про яку частину тіла ви хочете дбати більше – щоб додати піклування про неї до свого розпорядку дня, навіть якщо у вас небагато часу. Наприклад, якщо ви хочете дбати про мозок, то присвячуйте кілька хвилин на день діяльності, яка запобігає когнітивному погіршенню.
- Поставте чіткі цілі. Ви можете поставити собі якусь ціль на місяць чи на тиждень, головне – послідовно йти до неї. Наприклад, присвячуйте 10 хвилин на день протягом місяця тренуванню мозку. Або 10 хвилин на день протягом тижня – розтяжці тіла, і так далі.
- Не забувайте про основи. Спати й прокидатися в один і той самий час щодня – це точно не про брак часу. Відмова від куріння та зловживання алкоголю також не вимагатимуть багато уваги у вашому розпорядку дня.
- Приділяйте 3% свого часу фізичним вправам. Навіть якщо ви дуже зайняті. Достатньо 20 хвилин на день, щоб поліпшити своє здоров'я. І ви не маєте робити все одразу, можна розділити заняття на п'ятихвилинні активності протягом дня.