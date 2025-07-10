І до цього всього додається інша проблема нашого динамічного життя – брак часу, який можна інвестувати у своє довголіття. Але ви таки дещо можете з цим зробити, пише 24 Канал завдяки GQ.

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Ось 5 порад щодо довголіття для дуже зайнятих людей

Майже всі експерти радять для здорового довголіття однаковий набір дій. Це основи основ: регулярні фізичні вправи, приготування їжі зі здорових інгредієнтів, хороший сон та активне соціальне життя.

Але все це вимагає чимало часу та зусиль. То що ж робити людям, які живуть у поспіху і не мають цього часу? Для них є кілька порад, і ті підійдуть навіть для дуже зайнятих людей.

Шлях до здорової старості не завжди є простим, особливо за браку часу – але дещо ви можете з цим зробити / Фото freepik