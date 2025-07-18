Скульптурні біцепси сьогодні ще більш вірусні, ніж відео з котиками. Тож знати їхні правильні параметри саме для вашого віку не тільки корисно, а й трендово, пише 24 Канал завдяки GQ.

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Ідеальний розмір біцепсів: яким він має бути для конкретного віку?

За розміром біцепсів стоїть ціла наука. У США вчені зібрали виміри тисяч людей, і визначили середні розміри обхвату руки у стані спокою – це від 33 до 35 сантиметрів для дорослих чоловіків. Це число враховує біцепси, трицепси й невелику кількість жирової тканини.

Також тут треба розуміти, що не лише сантиметри мають значення. Адже біцепс у 35 сантиметрів у чоловіка з сидячим способом життя і високим відсотком жиру в організмі не буде функціонувати (та й мати вигляд) так само, як біцепс стрункого і тренованого спортсмена. Плюс – слід врахувати вікові особливості.

Знати правильні параметри біцепсів саме для вашого віку не тільки корисно, а й трендово / Фото 8photo@freepik