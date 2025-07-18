Скульптурні біцепси сьогодні ще більш вірусні, ніж відео з котиками. Тож знати їхні правильні параметри саме для вашого віку не тільки корисно, а й трендово, пише 24 Канал завдяки GQ.
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Ідеальний розмір біцепсів: яким він має бути для конкретного віку?
За розміром біцепсів стоїть ціла наука. У США вчені зібрали виміри тисяч людей, і визначили середні розміри обхвату руки у стані спокою – це від 33 до 35 сантиметрів для дорослих чоловіків. Це число враховує біцепси, трицепси й невелику кількість жирової тканини.
Також тут треба розуміти, що не лише сантиметри мають значення. Адже біцепс у 35 сантиметрів у чоловіка з сидячим способом життя і високим відсотком жиру в організмі не буде функціонувати (та й мати вигляд) так само, як біцепс стрункого і тренованого спортсмена. Плюс – слід врахувати вікові особливості.
Знати правильні параметри біцепсів саме для вашого віку не тільки корисно, а й трендово / Фото 8photo@freepik
- У 20 років ви маєте достатньо енергії, щоб стимулювати ріст м'язів. Рівень тестостерону максимальний, відновлення швидке, і тіло з ентузіазмом реагує на кожен подразник. Це ідеальний вік, щоб навчитися правильно тренуватися. На цьому етапі середній обхват біцепса – приблизно 33,8 сантиметра.
- У 30 років тіло починає змінюватися. Середній обхват тепер – 35,1 сантиметра, тобто цифра більша, але є нюанс: м'язовий тонус стає більш примхливим. Тож важливою стає наполегливість, тобто замість "тренуюся, коли хочеться" – "тренуюся, бо це потрібно".
- У 40 років тіло починає вимагати більше уваги. Середній обхват стабілізується на рівні 35,3 сантиметра. Справді, багато 40-річних, які тренуються, мають більш рельєфні руки, ніж у юному віці. Секрет лише в тому, щоб тренуватися мудро, програмно – не на спринт, а на марафон.
- У 50 років питання вже не в тому, скільки м'язів можна набрати, а скільки можна зберегти. Через старіння обхват зменшується до 34,3 сантиметра. Різниця невелика, але ж іде процес природної втрати м'язової маси. Цьому можна протидіяти, причім достатньо регулярної програми з помірними вагами та білкової дієти.