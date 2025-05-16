Насправді – можна, і зберігати при цьому активність на роки й роки. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.
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Як підтримувати метаболізм і не давати йому сповільнитися
Загалом, метаболізм – це хімічні процеси в нашому організмі, які забезпечують його функціонування. Вони дають енергію для дихання, травлення, загоєння ран і спалювання калорій.
Коли метаболізм працює з правильною швидкістю, тіло функціонує набагато краще. Але неправильне харчування, вік, стрес і недосипання можуть сповільнити метаболізм.
На щастя, є стратегії, які можуть допомогти прискорити метаболізм і підтримувати його у хорошому стані. Ось вони:
Коли метаболізм працює з правильною швидкістю, тіло функціонує набагато краще / Фото freepik
- Споживайте білок у кожному прийомі їжі. Бо дуже важливо отримувати достатню кількість білка протягом дня. Коли ви їсте, ваш метаболізм активізується, а білок допомагає підтримувати метаболізм активним та запобігає втраті м'язової маси.
- Застосовуйте HIIT. Ці тренування є високоінтенсивними й допомагають спалювати більше калорій та нарощувати м'язи, що також корисно для метаболізму, оскільки дозволяє м'язовим клітинам спалювати більше енергії навіть у стані спокою.
- Підіймайте важкі предмети. Це про тренування з обтяженнями, тобто силові. Вони є найкращим видом вправ для нарощування м'язової маси. М'язи ж спалюють більше калорій, тому це допомагає підтримувати активний метаболізм у будь-якому віці.
- Більше вставайте протягом дня. Сидіти цілий день шкідливо і може призвести до збільшення ваги та сповільнення метаболізму. Варто вставати й робити кілька кроків кілька разів протягом дня, навіть якщо недовго. Для цього можна встановити будильник або нагадування.
- Не відмовляйтеся від гострої їжі. Додавання трохи гостроти до раціону може допомогти прискорити метаболізм. Це завдяки капсаїцину, який може допомогти вам спалити більше калорій.
- Добре висипайтеся. Нестача сну має багато негативних наслідків, і один з них – вона може сповільнити метаболізм. Важливо спати 7 – 8 годин щоночі, а також забезпечити собі якісний сон.
- Пийте каву. Кофеїн не просто допомагає почуватися більш бадьорим, а й може допомогти регулювати процес перероблення жиру в організмі. І навіть може допомогти новачкам спалювати більше калорій під час тренувань.