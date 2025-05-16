На самом деле – можно, и сохранять при этом активность на годы и годы. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.

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Как поддерживать метаболизм и не давать ему замедлиться

В общем, метаболизм – это химические процессы в нашем организме, которые обеспечивают его функционирование. Они дают энергию для дыхания, пищеварения, заживления ран и сжигания калорий.

Когда метаболизм работает с правильной скоростью, тело функционирует намного лучше. Но неправильное питание, возраст, стресс и недосыпание могут замедлить метаболизм.

К счастью, есть стратегии, которые могут помочь ускорить метаболизм и поддерживать его в хорошем состоянии. Вот они:

Когда метаболизм работает с правильной скоростью, тело функционирует гораздо лучше / Фото freepik