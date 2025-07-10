И к этому всему добавляется другая проблема нашей динамичной жизни – нехватка времени, которое можно инвестировать в свое долголетие. Но вы таки кое-что можете с этим сделать, пишет 24 Канал благодаря GQ.

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Вот 5 советов по долголетию для очень занятых людей

Почти все эксперты советуют для здорового долголетия одинаковый набор действий. Это основы основ: регулярные физические упражнения, приготовление пищи из здоровых ингредиентов, хороший сон и активная социальная жизнь.

Но все это требует немало времени и усилий. Так что же делать людям, которые живут в спешке и не имеют этого времени? Для них есть несколько советов, и те подойдут даже для очень занятых людей.

Путь к здоровой старости не всегда является простым, особенно при нехватке времени – но кое-что вы можете с этим сделать / Фото freepik