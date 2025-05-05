Есть много советов по этому, и 24 Канал со ссылкой на GQ решил поинтересоваться "мнением" искусственного интеллекта. И он советует умные вещи – развивать любознательность, уверенность и связи, а еще дает некоторые ключи, которые могут помочь.

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5 советов от ИИ для того, чтобы стать более интересным человеком

Развивайте круг интересов. Читайте о разном, находите новые хобби, расспрашивайте, ищите, продолжайте учиться. Развитие разнообразных интересов полезно для мозга и расширения кругозора, а еще может дать вам тезисы для разговоров и помочь развить эмпатию к другим людям. Человек, который интересуется миром, всегда и сам будет интересным.

Читайте о разном, находите новые хобби, расспрашивайте, ищите, продолжайте учиться. Развитие разнообразных интересов полезно для мозга и расширения кругозора, а еще может дать вам тезисы для разговоров и помочь развить эмпатию к другим людям. Человек, который интересуется миром, всегда и сам будет интересным. Интересуйтесь другими. Активное слушание и вопросы, которые демонстрируют заинтересованность, помогут вам построить лучшие отношения, сделают вас более симпатичным и привлекательным человеком, а также будут стимулировать других почувствовать искреннюю заинтересованность к вам.

Искусственный интеллект посоветовал несколько ключей, с которыми можно стать более интересной личностью / Фото gpointstudio@freepik