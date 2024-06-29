Грейс дуже пишається тим, що зуміла забезпечити собі гарне фінансове становище, створюючи онлайн-контент для дорослих. Але молода акторка також виявила, що великі статки – це не те, що подобається чоловікам.

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"Найдикіша річ, яку коли-небудь пропонував чоловік"

Вона розповіла, що чоловіки все ще не звикли зустрічати жінок, "успішніших за них". З іншого боку, з її досвіду, деякі чоловіки можуть насолоджуватися цим, "користуючись перевагами".

Деяких чоловіків це відлякує, а декому, навпаки, подобається, що у мене є гроші,

– сказала вона.

З її досвіду, проблема часто в тому, що такі чоловіки дуже швидко починають висувати вимоги. До прикладу, один залицяльник пропонував їй купити йому авіаквитки першим класом і оплатити їхню міжнародну відпустку.

А одного разу вона познайомилася з чоловіком у мережі, та після елементарного чату й переписки "атмосфера" змінилася – коли він зрозумів, що вона займається OnlyFans і досить заможна.

Грейс хоче знайти чоловіка, з яким буде відчувати себе принцесою / Колаж 24 Каналу світлин gracewearslace_

Вони ще навіть не ходили на побачення, а він уже пропонував їй почати купувати йому подарунки: "Він почав надсилати мені скріншоти одягу, парфумів і навіть машини своєї мрії".

Найдикіша річ, яку запропонував мені зробити чоловік – це купити йому автомобіль його мрії. Він коштував понад 130 000 доларів США,

– розповідала вона.

Так він успішно вбив потенційний роман: "Я швидко скасувала побачення і більше ніколи з ним не розмовляла".

Іншим разом вона пішла на побачення з хлопцем, і він почав шукати її в інтернеті, поки вони вечеряли. А коли знайшов її акаунт, почав розпитувати, скільки вона заробляє і зі скількома чоловіками спала. А потім заявив, що вечеря буде за її гроші. Зрозуміло, що до другого побачення справа не дійшла.

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Грейс сказала, що вона не проти бути годувальницею у стосунках, бо досить важко конкурувати із зароблянням мільйона австралійських доларів на рік. Але вона все одно хоче, щоб її партнер докладав зусиль.

Мені потрібно, щоб чоловік продовжував брати на себе ініціативу, планувати й бронювати, щоб я відчувала себе принцесою, про яку дбають, і щоб я забула, що плачу за це,

– пояснила вона.

Зрештою, Грейс просто хоче знайти чоловіка, який би не очікував, що вона завжди буде оплачувати рахунки.