Цю помилку в спортзалі роблять майже всі, а вона дуже впливає на результати

Загалом у тренажерному залі неважко помилитися під час виконання силових вправ. Наприклад, можна неправильно виконувати рухи, брати неправильну вагу, користуватися тренажерами не так, як треба, і так далі.

Ці помилки очевидні, і тренери легко вказують на них. Та існують й інші типи помилок – їх не помічають, але вони досить поширені. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше про одну з таких.

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Якщо ви теж так робите, то відчуєте негативний вплив на ваші тренування

Якщо ви регулярно займаєтеся спортом, задумайтеся про свою розминку. Зазвичай ви розтягуєтеся, робите щось більш динамічне, використовуєте бігові доріжки, щоб розім'ятися і прибрати з дороги кардіо? Це неправильно.

Тренер Джек Клакстон пояснив, що дуже часто люди не розігріваються у належний спосіб перед тренуванням. Найцікавіше, що фахівець бачив обидві крайнощі – тих, хто просто робить статичні розтяжки, більш характерні для кінця тренування, і тих, хто більше рухається і збільшує частоту серцевих скорочень за допомогою бігу.

Якщо ви регулярно займаєтеся спортом, обдумайте свою розминку / Фото senivpetro@freepik

Це поширена практика, але це і поширена помилка в спортзалі, причім як серед початківців, так і не дуже. Насправді експерти рекомендують виконувати "динамічні розтяжки", оскільки вони одночасно готують м'язи та сухожилля і допомагають розігрітися.

І це не означає, що ви можете просто вийти на бігову доріжку і бігати 5 або 10 хвилин. Уявіть, що це ваш день тренування м'язів або верхньої частини тіла. Пульс прискорився, чудово, але зони, які ви збираєтеся опрацьовувати, не готові до роботи, а це може призвести до поганого тренування, болю і навіть травм.

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А такого ж ніхто не хоче. Ось чому багато тренерів обирають розминку, яка складається, наприклад, з декількох вправ, які ви будете виконувати пізніше, але в повільному темпі та без обтяження. Або ж виконувати серію в легкому темпі, а потім повторювати її з більшими зусиллями.