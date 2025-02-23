Эту ошибку в спортзале делают почти все, а она очень влияет на результаты

В целом в тренажерном зале нетрудно ошибиться при выполнении силовых упражнений. Например, можно неправильно выполнять движения, брать неправильный вес, пользоваться тренажерами не так, как надо, и так далее.

Эти ошибки очевидны, и тренеры легко указывают на них. Но существуют и другие типы ошибок – их не замечают, но они достаточно распространены. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее об одной из таких.

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Если вы тоже так делаете, то почувствуете негативное влияние на ваши тренировки

Если вы регулярно занимаетесь спортом, задумайтесь о своей разминке. Обычно вы растягиваетесь, делаете что-то более динамичное, используете беговые дорожки, чтобы размяться и убрать с дороги кардио? Это неправильно.

Тренер Джек Клакстон объяснил, что очень часто люди не разогреваются должным образом перед тренировкой. Самое интересное, что специалист видел обе крайности – тех, кто просто делает статические растяжки, более характерные для конца тренировки, и тех, кто больше двигается и увеличивает частоту сердечных сокращений с помощью бега.

Если вы регулярно занимаетесь спортом, обдумайте свою разминку / Фото senivpetro@freepik

Это распространенная практика, но это и распространенная ошибка в спортзале, причем как среди начинающих, так и не очень. На самом деле эксперты рекомендуют выполнять "динамические растяжки", поскольку они одновременно готовят мышцы и сухожилия и помогают разогреться.

И это не значит, что вы можете просто выйти на беговую дорожку и бегать 5 или 10 минут. Представьте, что это ваш день тренировки мышц или верхней части тела. Пульс ускорился, прекрасно, но зоны, которые вы собираетесь прорабатывать, не готовы к работе, а это может привести к плохой тренировке, боли и даже травмам.

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А такого же никто не хочет. Вот почему многие тренеры выбирают разминку, которая состоит, например, из нескольких упражнений, которые вы будете выполнять позже, но в медленном темпе и без отягощения. Или же выполнять серию в легком темпе, а потом повторять ее с большими усилиями.