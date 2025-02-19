Це Ясін Чейко, і він справді може подбати про безпеку зірки футболу – от тільки погляньте, як він для цього тренується. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

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Ось як тренується Ясін Чейко – охоронець Ліонеля Мессі

Охоронець Ліонеля Мессі Ясін Чейко насправді часто стає вірусним в соціальних мережах. А все завдяки тому, що ділиться відео зі своїми інтенсивними та дещо нестандартними, м'яко кажучи, тренуваннями.

В одному кліпі його, наприклад, луплять шиною по животу. А в іншому, опублікованому в інстаграмі, тренер розбивав порохотягом живіт Ясіна, щоб продемонструвати його силу та фізичну витривалість.

Тренування Ясіна Чейко, який зараз працює охоронцем Лео Мессі: дивіться відео yasstcheuko

Цей чоловік досить часто стає вірусним в соціальних мережах: ось ще яскравий приклад його відео

Чейко – колишній американський солдат. Та нині він супроводжує аргентинську суперзірку футболу – відтоді, як Лео Мессі приєднався до команди "Інтер Майамі" у 2023 році.

До слова, вибір цього чоловіка зробив не абихто, а сам Девід Бекхем – один зі власників цієї футбольної команди. Та наказав охоронцю добре дбати про захист аргентинської зірки та його родини. Як бачимо, Ясін цілком здатен це зробити.

От і в коментарях до відео Чейко фанати відзначають, що "він – машина", і що аргентинська зірка "в надійних руках". Але, звісно, переважно вони все ж просять охоронця дозволити їм сфотографуватися з кумиром.