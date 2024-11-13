И здесь нет речи о брендах или расходах, а о том, чтобы знать, как носить все и как получить максимальную отдачу от каждой вещи. Подробно рассказывает об этом 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Золотое сечение в формировании стиля и использовании одежды: как это работает

Идея в том, что вы думаете о создании наряда так, будто строите сооружение, где важен не только стиль, но и пропорции, фундамент, и чтобы все работало слаженно и эффективно. Все это как раз и происходит от знаменитого золотого сечения.

Его применяют в искусстве, фотографии, архитектуре, дизайне и многих других сферах, чтобы определять, является ли что-то совершенным, сбалансированным и гармоничным. А "правило трех" особенно хорошо тем, что его легко соблюдать и оно применимо для всех видов одежды и стиля.

Вот это правило: верхняя часть вашего наряда (рубашка или футболка, например) должна представлять треть всего вашего образа, а нижняя часть – две трети (брюки или штаны). Главное преимущество в том, что вы будете выглядеть высоким и вытянутым, но без преувеличения, без слишком короткого туловища и без слишком удлиненных ног.

Правило трех может стать самым простым инструментом для создания вашего стиля / Фото prostooleh@freepik

Чтобы это работало хорошо, брюки не могут быть слишком низкими или слишком высокими, они должны сидеть на естественной талии вашего тела (возможно, немного выше или ниже, для комфорта, но не слишком сильно). Вы можете носить разные фасоны, главное, чтобы вы позаботились о линии талии.

Надо быть особенно внимательным к пропорциям вещей, которые вы одеваете сверху: пиджак должен сидеть точно по фигуре, футболка не должна заставлять вас выглядеть так, будто вы уменьшились за ночь и тому подобное. Вещи могут быть тесными, приталенными или свободного кроя, но важно сделать так, чтобы верх занимал лишь треть вида.

Еще один нюанс правила трех – вы не должны использовать более трех цветов в своем наряде, чтобы он не выглядел перегружено или непоследовательно.