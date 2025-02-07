У їхньому новому дослідженні мовиться, що 30 хвилин домашньої роботи знижують ризик передчасної смерті більш ніж на 28%. 24 Канал із посиланням на Men's Health розповідає докладніше.
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Ще одна причина взяти в руки пилотяг – замість спортзалу
Ба більше, ризик виникнення проблем із серцем також знижується – на 20%. Але і це ще не все.
Якщо людина активна принаймні 150 хвилин на тиждень протягом 7 років, рівень смертності знижується на 8%,
– стверджує доктор Скотт Лір.
А люди, які ходять пішки понад 750 хвилин на тиждень, на 36% менше ризикують померти.
Щоб дійти цих висновків, Лір вивчив понад 130 000 людей з 17 країн світу. За словами вченого, ви можете зробити набагато більше, щоб статистика працювала на вашу користь.
Звичайна домашня праця може суттєво вплинути на тривалість вашого життя, кажуть вчені / Фото freepik
Власне, користь для вашого здоров'я від того, що ви більше рухаєтеся, майже не має меж.
А що там пилотяг? Усе просто: він допомагає не сидіти на місці протягом дня. І це дуже гарна новина для людей, які мають мало часу або взагалі не мають його на відвідування спортзалу.
- Тобто, за словами Ліра, не обов'язково йти до спортзалу, щоб трохи потренуватися. Тренажерний зал – це чудово, але ж є певний поріг, скільки часу ви можете там проводити. Тому краще впроваджувати фізичні вправи у своє повсякденне життя.
- А це якраз про звичайні прогулянки та виконання домашньої роботи. Отже, пилотяг може принести вам багато користі – у багатьох сенсах.