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Gentleman Життя Як прибирання може врятувати вам життя
7 лютого, 21:55
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Як прибирання може врятувати вам життя

Едуард Хомченко
Основні тези
  • Дослідження Університету Макмастера показує, що 30 хвилин домашньої роботи знижують ризик передчасної смерті на 28%.
  • Ба більше, прибирання може частково замінити чи доповнити заняття в спортзалі. Докладніше про це – далі у статті.

Якщо ви не хочете зарано постаріти, вам краще почати мити підлогу, доводити до блиску вікна і пилотяжити. Це переконливо доводять в Інституті досліджень здоров'я Університету Макмастера та Hamilton Health Sciences.

У їхньому новому дослідженні мовиться, що 30 хвилин домашньої роботи знижують ризик передчасної смерті більш ніж на 28%. 24 Канал із посиланням на Men's Health розповідає докладніше.

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Ще одна причина взяти в руки пилотяг – замість спортзалу

Ба більше, ризик виникнення проблем із серцем також знижується – на 20%. Але і це ще не все.

Якщо людина активна принаймні 150 хвилин на тиждень протягом 7 років, рівень смертності знижується на 8%,
– стверджує доктор Скотт Лір.

А люди, які ходять пішки понад 750 хвилин на тиждень, на 36% менше ризикують померти.

Щоб дійти цих висновків, Лір вивчив понад 130 000 людей з 17 країн світу. За словами вченого, ви можете зробити набагато більше, щоб статистика працювала на вашу користь.

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Власне, користь для вашого здоров'я від того, що ви більше рухаєтеся, майже не має меж.

А що там пилотяг? Усе просто: він допомагає не сидіти на місці протягом дня. І це дуже гарна новина для людей, які мають мало часу або взагалі не мають його на відвідування спортзалу.

  • Тобто, за словами Ліра, не обов'язково йти до спортзалу, щоб трохи потренуватися. Тренажерний зал – це чудово, але ж є певний поріг, скільки часу ви можете там проводити. Тому краще впроваджувати фізичні вправи у своє повсякденне життя.
  • А це якраз про звичайні прогулянки та виконання домашньої роботи. Отже, пилотяг може принести вам багато користі – у багатьох сенсах.

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