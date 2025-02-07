Як прибирання може врятувати вам життя

Якщо ви не хочете зарано постаріти, вам краще почати мити підлогу, доводити до блиску вікна і пилотяжити. Це переконливо доводять в Інституті досліджень здоров'я Університету Макмастера та Hamilton Health Sciences.

У їхньому новому дослідженні мовиться, що 30 хвилин домашньої роботи знижують ризик передчасної смерті більш ніж на 28%. 24 Канал із посиланням на Men's Health розповідає докладніше.

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Ще одна причина взяти в руки пилотяг – замість спортзалу

Ба більше, ризик виникнення проблем із серцем також знижується – на 20%. Але і це ще не все.

Якщо людина активна принаймні 150 хвилин на тиждень протягом 7 років, рівень смертності знижується на 8%,

– стверджує доктор Скотт Лір.

А люди, які ходять пішки понад 750 хвилин на тиждень, на 36% менше ризикують померти.

Щоб дійти цих висновків, Лір вивчив понад 130 000 людей з 17 країн світу. За словами вченого, ви можете зробити набагато більше, щоб статистика працювала на вашу користь.

Звичайна домашня праця може суттєво вплинути на тривалість вашого життя, кажуть вчені / Фото freepik

Власне, користь для вашого здоров'я від того, що ви більше рухаєтеся, майже не має меж.

А що там пилотяг? Усе просто: він допомагає не сидіти на місці протягом дня. І це дуже гарна новина для людей, які мають мало часу або взагалі не мають його на відвідування спортзалу.

Тобто, за словами Ліра, не обов'язково йти до спортзалу, щоб трохи потренуватися. Тренажерний зал – це чудово, але ж є певний поріг, скільки часу ви можете там проводити. Тому краще впроваджувати фізичні вправи у своє повсякденне життя.

життя. А це якраз про звичайні прогулянки та виконання домашньої роботи. Отже, пилотяг може принести вам багато користі – у багатьох сенсах.

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