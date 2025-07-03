Потому что с этими привычками вы, даже если выспались, чувствуете себя уставшим и демотивированным. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет о них подробнее.

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Каким должен быть идеальный старт дня: уберите эти 6 ошибок из вашего утра

С первых минут после пробуждения мы часто поддаемся привычкам, которые забирают у нас энергию. Рассказываем, чего делать не следует, и что вместо этого делать стоит, чтобы создать наилучшие условия для продолжения дня.

Не откладывайте будильник – вставайте сразу. Да, несколько минут дополнительного сна кажутся вам чрезвычайно привлекательными, но они на самом деле вредят. Кроме того, что это не полноценный сон, а разорванный, они еще и формируют нам плохое настроение – потому что мы же понимаем, что вставать таки следует, но не делаем этого, и чувствуем себя виноватыми. И после этих нескольких минут встаем с чувством растерянности и усталости. Лучше таки встать и эти минуты посвятить себе.

Да, несколько минут дополнительного сна кажутся вам чрезвычайно привлекательными, но они на самом деле вредят. Кроме того, что это не полноценный сон, а разорванный, они еще и формируют нам плохое настроение – потому что мы же понимаем, что вставать таки следует, но не делаем этого, и чувствуем себя виноватыми. И после этих нескольких минут встаем с чувством растерянности и усталости. Лучше таки встать и эти минуты посвятить себе. Отложите мобильный телефон – не нагружайте себя соцсетями. Многие начинают свое утро с того, что сразу берут телефон. Новости, сообщения, социальные сети – и вот уже прошло полчаса. Это не просто потеря качественного времени, это фатальная ошибка для психического благополучия. Поток информации часто с негативными заголовками вызывает стресс и снижает уровень дофамина. Вместо погружения в цифровой мир, лучше просыпаться естественно и спокойно, выпить воды, открыть окно и умыться.

С первых минут после пробуждения мы поддаемся привычкам, которые забирают у нас энергию / Фото freepik