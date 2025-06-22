Насправді багато сучасних виробників розкішних годинників досягли успіхів, але є кілька брендів, які десятиліттями залишаються еталоном. Саме про них розповість 24 Канал із посиланням на GQ.

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Рейтинг найкращих брендів розкішних годинників у 2025 році

Ці бренди розкішних годинників не просто перевірені часом. Вони містять суперскладні механізми, дотримуються надвисоких стандартів точності, і, звісно, дуже дорогі. Ось список 5 найкращих брендів, складений на основі їхньої репутації, майстерності, спадщини та популярності:

Patek Philippe. Його місце на вершині годинникової піраміди залишається незмінним протягом десятиліть. Компанія заснована в 1839 році, тобто є одним із найстаріших виробників годинників, які досі та неперервно працюють. Бренд був піонером у кількох інноваціях – це механізм вічного календаря, хронограф із роздільною секундою, річний календар та баланс Gyromax. Patek Philippe – сімейний бренд, і його знак якості (Patek Philippe Seal) суворіший за вимогами за швейцарський стандарт COSC. Годинники Patek часто продають на аукціонах за мільйони, як-от Nautilus Ref. 5711 за 6,5 мільйона доларів у 2021 році.

Його місце на вершині годинникової піраміди залишається незмінним протягом десятиліть. Компанія заснована в 1839 році, тобто є одним із найстаріших виробників годинників, які досі та неперервно працюють. Бренд був піонером у кількох інноваціях – це механізм вічного календаря, хронограф із роздільною секундою, річний календар та баланс Gyromax. Patek Philippe – сімейний бренд, і його знак якості (Patek Philippe Seal) суворіший за вимогами за швейцарський стандарт COSC. Годинники Patek часто продають на аукціонах за мільйони, як-от Nautilus Ref. 5711 за 6,5 мільйона доларів у 2021 році. Rolex. Цей бренд є символом досконалості годинникового мистецтва, настільки потужний, що це просто перша назва, яка спадає на думку, коли ви думаєте про розкішні годинники. Rolex створив свою репутацію вже першим своїм годинником із двома часовими поясами, а ще саме в цього бренду з'явилася перша автоматична дата на наручному годиннику. Годинники Rolex є позачасовими та часто навіть зростають у ціні з роками. І, ясна річ, бренд лідирує за продажами – а це понад 14 мільярдів доларів у 2024 році.

Є кілька брендів розкішних годинників, які десятиліттями залишаються еталоном / Дивіться фото виробників

Vacheron Constantin. Це найстаріший годинниковий бренд, що працює без перерв, і найстаріший швейцарський виробник – заснований у 1755 році. Він прославився завдяки астрономічним та іншим ускладненням (наприклад, модель Reference 57260 має їх 57). А ще бренд розширює межі творчості за допомогою художніх серій, як-от Métiers d’Art, демонструючи емалювання, гравірування та оздоблення дорогоцінними каменями.

Це найстаріший годинниковий бренд, що працює без перерв, і найстаріший швейцарський виробник – заснований у 1755 році. Він прославився завдяки астрономічним та іншим ускладненням (наприклад, модель Reference 57260 має їх 57). А ще бренд розширює межі творчості за допомогою художніх серій, як-от Métiers d’Art, демонструючи емалювання, гравірування та оздоблення дорогоцінними каменями. Cartier. Справжній модник у світі годинників, бренд славиться інноваційними дизайнами. Моделі Cartier Tank і Santos Dumont змінили наше уявлення про дизайн механічних годинників. На початку ХХ століття, коли всі ходили з кишеньковими годинниками, Cartier вже випускав дуже красиві наручні. Cartier застосовує свій ювелірний досвід до годинників, часто розглядаючи їх як елегантні та елітні аксесуари. І при цьому цей французький бренд займає друге місце за продажами – на 3,51 мільярда доларів у 2024.

Справжній модник у світі годинників, бренд славиться інноваційними дизайнами. Моделі Cartier Tank і Santos Dumont змінили наше уявлення про дизайн механічних годинників. На початку ХХ століття, коли всі ходили з кишеньковими годинниками, Cartier вже випускав дуже красиві наручні. Cartier застосовує свій ювелірний досвід до годинників, часто розглядаючи їх як елегантні та елітні аксесуари. І при цьому цей французький бренд займає друге місце за продажами – на 3,51 мільярда доларів у 2024. Audemars Piguet. Цей бренд, заснований у 1875 році, самотужки врятував механічні годинники від кризи кварцових годинників, яка вразила виробництво розкішних брендів на початку 70-х. А Royal Oak у 1972 році для механічних спортивних годинників став тим, чим Porsche 911 стало для спортивних автомобілів – явищем культовим та ідеальним для щоденного використання.

Ось ці бренди справді виділяються та послідовно займають топові позиції в оглядах навіть 2024 та 2025 років. Інші гідні згадки бренди – Omega, Richard Mille, Blancpain, Breguet та A. Lange & Söhne. І, відверто кажучи, вони не у чільній п'ятірці лише випадково – адже будь-який рейтинг трохи суб'єктивний.