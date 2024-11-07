Джеймс Клир, автор книги "Атомные привычки", в своем блоге указал, что существует правильный процесс построения и поддержания наших новых привычек. Он состоит из нескольких триггеров, которые облегчают действия, которых требует каждая из привычек. Их приводит 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Новые привычки и 5 важнейших ключей для их поддержки
Правильные привычки могут сделать для нас много хорошего. Например, помочь набрать мышц и силы или похудеть, обеспечить лучшее качество жизни и тому подобное. Но часто знать об этом – недостаточно, чтобы не пренебречь теми привычками, которые мы даже желаем иметь. И вот здесь вступают в действие эти ключевые факторы.
- Время. Это то, что запускает определенное поведение, которое становится привычкой. Например, просыпание в определенное время утром может подпитывать вашу привычку пить кофе, готовить здоровый завтрак или даже выходить на пробежку перед работой. На самом деле есть много вещей, которые мы делаем в одно и то же время, не осознавая этого и не считая их привычкой (например, перерыв или полуденный перекус), поэтому полезно установить время для выполнения определенных действий, которые вы хотите превратить в привычки.
- Место. Где вы находитесь, также может вызвать определенные привычки, например, когда вы приходите в офис и первое, что вы делаете – это раскладываете свои вещи на места и убираете свое пространство. Привычки могут быть реакцией на среду, в которой мы находимся, а также на приспособление нашего пространства и места так, чтобы они способствовали выполнению определенных привычек. Например, вы можете поставить свои кроссовки на видном месте в комнате, чтобы они напоминали вам, что вы должны делать физические упражнения.
Существует правильный процесс построения и поддержания наших новых привычек / Фото garetsvisual@freepik
- Предшествующее событие. Многие привычки являются реакцией на что-то, что произошло ранее. Именно поэтому в телефонах есть уведомления и звуки, которые привлекают ваше внимание к ним. Это так называемое "накопление привычек", которое просто означает, что одна привычка может быть использована для того, чтобы привести к другой. Например, привычка готовить себе кофе по утрам может привести к тому, что вы найдете время для того, чтобы собрать вещи для похода в офис. Идея в том, что к каждому действию вы можете назначить другое, связанное с ним, формируя полноценную рутину.
- Эмоциональное состояние. Ваши эмоции также могут быть связаны с привычками. Например, если вам грустно, у вас может появиться привычка съесть что-то, что вам нравится, или посмотреть любимый фильм, чтобы поднять настроение. Это может быть хорошо или плохо, зависимости от того, как вы используете этот ключ. Но когда вы осознаете свои эмоции и принимаете решение присвоить им положительные привычки, вы можете достичь хороших результатов. Когда вы испытываете стресс, вы можете выработать привычку делать дыхательные упражнения, и вы можете вырабатывать подобные привычки в отношении других эмоций. Важно, чтобы вы научились слышать себя и быть на связи со своими эмоциями, чтобы вы могли присваивать им именно положительные привычки.
- Другие люди. Окружить себя правильными людьми – вот что также может помочь вам выработать определенные привычки. Хорошая идея – например, заниматься тренировками с кем-то другим, чтобы этот человек стал триггером, который не даст вам сдаться. Что важно, вы должны окружать себя людьми, которые уже имеют привычки, которые вы хотите интегрировать в свою жизнь.