Джеймс Клир, автор книги "Атомные привычки", в своем блоге указал, что существует правильный процесс построения и поддержания наших новых привычек. Он состоит из нескольких триггеров, которые облегчают действия, которых требует каждая из привычек. Их приводит 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Новые привычки и 5 важнейших ключей для их поддержки

Правильные привычки могут сделать для нас много хорошего. Например, помочь набрать мышц и силы или похудеть, обеспечить лучшее качество жизни и тому подобное. Но часто знать об этом – недостаточно, чтобы не пренебречь теми привычками, которые мы даже желаем иметь. И вот здесь вступают в действие эти ключевые факторы.

Время. Это то, что запускает определенное поведение, которое становится привычкой. Например, просыпание в определенное время утром может подпитывать вашу привычку пить кофе, готовить здоровый завтрак или даже выходить на пробежку перед работой. На самом деле есть много вещей, которые мы делаем в одно и то же время, не осознавая этого и не считая их привычкой (например, перерыв или полуденный перекус), поэтому полезно установить время для выполнения определенных действий, которые вы хотите превратить в привычки.

Это то, что запускает определенное поведение, которое становится привычкой. Например, просыпание в определенное время утром может подпитывать вашу привычку пить кофе, готовить здоровый завтрак или даже выходить на пробежку перед работой. На самом деле есть много вещей, которые мы делаем в одно и то же время, не осознавая этого и не считая их привычкой (например, перерыв или полуденный перекус), поэтому полезно установить время для выполнения определенных действий, которые вы хотите превратить в привычки. Место. Где вы находитесь, также может вызвать определенные привычки, например, когда вы приходите в офис и первое, что вы делаете – это раскладываете свои вещи на места и убираете свое пространство. Привычки могут быть реакцией на среду, в которой мы находимся, а также на приспособление нашего пространства и места так, чтобы они способствовали выполнению определенных привычек. Например, вы можете поставить свои кроссовки на видном месте в комнате, чтобы они напоминали вам, что вы должны делать физические упражнения.

Существует правильный процесс построения и поддержания наших новых привычек / Фото garetsvisual@freepik