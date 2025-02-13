Проблема в том, что мы часто ставим несколько будильников с интервалом в минуты, причем первый заводим задолго до того времени, когда должны проснуться. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.

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Почему не стоит ставить повторяющийся будильник

Для многих будильник, особенно неоднократный – это инструмент, который кажется очень полезным и даже умным. Это же способ обойти систему и иметь немного больше отдыха.

Действительно, по данным исследования 2022 года Verywell Mind, большинство людей пользуются кнопкой повтора и различными будильниками. То есть мало кто встает с постели по первому звонку. Но стоит знать, что это может не лучшим образом повлиять на качество сна. Почему?

Потому что сон циклический. Существует несколько стадий цикла сна, и вы проходите через них в течение ночи. Чтобы чувствовать себя бодрым, восстановленным и энергичным, необходима стадия глубокого сна. Он длится до часа и возвращается примерно каждые 90 минут, объяснил доктор Честер Ву.

Итак, если ваш первый будильник установлен задолго до того времени, когда вы должны вставать с постели, то, возможно, вы не получаете достаточно времени для глубокого сна. И вы будете просыпаться много дней с ощущением, что вы все еще уставшие.

Мы часто ставим несколько будильников с интервалом в минуты, и это на самом деле плохая идея / Фото jcomp@freepik

Когда несколько будильников срабатывают за короткий промежуток времени, вы просто не сможете вернуться к фазе спокойного сна, поэтому вряд ли будете иметь качественный сон .

. Также злоупотребление повтором будильника может создать "инерцию сна" , то есть ощущение дезориентированности и сонливости после пробуждения.

, то есть ощущение дезориентированности и сонливости после пробуждения. А еще когда вы ставите слишком много будильников, то активируете стрессовую реакцию организма. Потому что ваше тело и разум ожидают будильник, что усиливает тревогу и напряжение, а также ощущение, что вам нужно спешить, чтобы сделать все и вовремя выйти из дома.

Что можно сделать, чтобы просыпаться было легче? Да хотя бы ставить только один будильник. Только делать это надо на время, которое позволит вам выспаться, но при этом успеть собраться без необходимости спешить. Плюсом будет и наличие графика сна – последовательность поможет вам высыпаться каждую ночь и иметь больше энергии утром.

Рутина также помогает чему-либо становиться более легким и даже "автоматическим", поэтому подумайте о создании для себя такой утренней рутины, какую вы бы с нетерпением ждали. Это про кофе, прогулку или прослушивание музыки, которая вам нравится.