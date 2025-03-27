27 марта, 06:43
Альфа-мужчина: знаете ли вы, что на самом деле означает этот популярный в соцсетях термин
Основні тези
- Альфа-мужчины имеют высокий интеллект, уверенность в себе, склонны к лидерству и способны принимать важные решения.
- Однако современные альфа-самцы также умеют быть эмпатичными и работают над развитием положительных качеств.
Об альфа-мужчинах много говорят в соцсетях, при этом иллюстрируют различными видео с экстремальными упражнениями, которые якобы являются залогом успеха и безопасности. Но на самом деле не все интерпретации из интернета правильные, а некоторые даже откровенно ошибочные.
Например, когда кто-то ассоциирует термин с токсичной маскулинностью, отвергая эмоции как признаки слабости. 24 Канал благодаря GQ расскажет правду о понятии альфа-мужчина.
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Кто такие альфа-мужчины и каковы их характеристики
- Первое, что важно знать: не все альфа-мужчины одинаковы, и не все они должны придерживаться одинаковых способов поведения. Педро Паскаль и Хью Джекман сейчас могут быть хорошими примерами того, что значит быть альфа-самцом. Но это не касается, например, Патрика Бейтмана или Ганнибала Лектора.
- Альфа-мужчина – это человек высокоинтеллектуальный, уверенный в себе и успешный. Таких считают властными лидерами, их менталитет – это самоуверенность, самоконтроль и жизнь сегодняшним днем, потому что справиться можно с чем угодно. Вот такое описание приводит Science of People.
- Альфы достигают самых высоких должностей, потому что они прирожденные лидеры. Такие мужчины обычно напористые, и им комфортно на должностях с большой ответственностью или там, где приходится принимать важные решения. Тогда как большинство людей испытывают стресс, когда вынуждены принимать такие решения. Зато альфа испытывают стресс тогда, когда решения выходят из-под их контроля. Но ответственность приносит им только удовольствие. Вот так отмечают в Harvard Business Review.
- Совсем другое описание содержится на Marriage.com. Там указано, что альфа-мужчины – это положительное понятие, если искать правильные качества. Одной из таких является смирение, альфа не восхищается своими достижениями, всегда готов помочь другим, обычно ухоженный и с отличными коммуникативными навыками, регулярно занимается спортом и стремится внести вклад в улучшение общества.
Какими являются альфа-мужчины, если свести все определения вместе
- Альфа-мужчины берут на себя ответственность. Но не для детонации токсичной маскулинности, а чтобы побудить к работе над положительными качествами, например умение учиться на ошибках, чтобы развиваться.
- Альфа символизируют уверенность в себе и лидерство. Но чтобы быть хорошим лидером, нельзя доводить эти качества до степени высокомерия или спеси. Современный альфа работает над тем, чтобы ему было комфортно быть тем, кем он есть, без необходимости доминировать над другими. Также он стремится быть хорошим лидером для своей команды, который слушает, сотрудничает и мотивирует.
- Альфа-самцы также могут быть эмпатичными. Эмпатия – это качество, над которым все больше работают современные лидеры. Сейчас мужчин поощряют к познанию эмоций и чувств, создавая новое поколение сильных, уверенных и эмпатичных альфа-лидеров.
- Альфа – это о решительности и конкурентоспособность. Но их не доводят до крайностей, речь об умении эффективно принимать решения и принимать их даже тогда, когда есть много вариантов, также о здоровой конкуренции с акцентом на совершенствование.