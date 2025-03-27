Альфа-мужчина: знаете ли вы, что на самом деле означает этот популярный в соцсетях термин

Об альфа-мужчинах много говорят в соцсетях, при этом иллюстрируют различными видео с экстремальными упражнениями, которые якобы являются залогом успеха и безопасности. Но на самом деле не все интерпретации из интернета правильные, а некоторые даже откровенно ошибочные.

Например, когда кто-то ассоциирует термин с токсичной маскулинностью, отвергая эмоции как признаки слабости. 24 Канал благодаря GQ расскажет правду о понятии альфа-мужчина.

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Кто такие альфа-мужчины и каковы их характеристики

Первое, что важно знать: не все альфа-мужчины одинаковы, и не все они должны придерживаться одинаковых способов поведения. Педро Паскаль и Хью Джекман сейчас могут быть хорошими примерами того, что значит быть альфа-самцом. Но это не касается, например, Патрика Бейтмана или Ганнибала Лектора.

и не все они должны придерживаться одинаковых способов поведения. Педро Паскаль и Хью Джекман сейчас могут быть хорошими примерами того, что значит быть альфа-самцом. Но это не касается, например, Патрика Бейтмана или Ганнибала Лектора. Альфа-мужчина – это человек высокоинтеллектуальный, уверенный в себе и успешный. Таких считают властными лидерами, их менталитет – это самоуверенность, самоконтроль и жизнь сегодняшним днем, потому что справиться можно с чем угодно. Вот такое описание приводит Science of People .

. Альфы достигают самых высоких должностей, потому что они прирожденные лидеры. Такие мужчины обычно напористые, и им комфортно на должностях с большой ответственностью или там, где приходится принимать важные решения. Тогда как большинство людей испытывают стресс, когда вынуждены принимать такие решения. Зато альфа испытывают стресс тогда, когда решения выходят из-под их контроля. Но ответственность приносит им только удовольствие. Вот так отмечают в Harvard Business Review .

. Совсем другое описание содержится на Marriage.com. Там указано, что альфа-мужчины – это положительное понятие, если искать правильные качества. Одной из таких является смирение, альфа не восхищается своими достижениями, всегда готов помочь другим, обычно ухоженный и с отличными коммуникативными навыками, регулярно занимается спортом и стремится внести вклад в улучшение общества.

Альфа-самец или альфа-мужчина – эти термины мы часто встречаем в соцсетях, но о чем они? / Фото freepik

Какими являются альфа-мужчины, если свести все определения вместе