Но, по иронии судьбы, спустя годы уже Гейтс посмеялся – когда спас Apple от банкротства и заставил Джобса публично поблагодарить за это. Как это было – подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на Luxurylaunches.

Смотрите также Билл Гейтс назвал ошибку, о которой больше всего жалеет в своей жизни

Стив Джобс и Билл Гейтс: история отношений от вражды до дружбы

Осенью 1986 года в офисе NeXT Computer развернулась сцена, которая прекрасно показала соперничество между Стивом Джобсом и Биллом Гейтсом. Гейтс со своей Microsoft уже был восходящей звездой в мире технологий, и вовремя прибыл на запланированную встречу с Джобсом. Что произошло дальше – описывает статья Forbes 2012 года "Нерассказанные истории о Стиве Джобсе от друзей и коллег".

История красноречива о сложной динамике отношений между двумя самыми влиятельными технологическими титанами. Рэнди Адамс, тогдашний инженер-программист в NeXT, вспоминал, что видел, как Джобс "сидел в своем кубе и был ничем не занят", но не встал и не позвал Гейтса. Более того, заставил того ждать целый час.

Инцидент мог бы показаться пустяковым для стороннего наблюдателя, но на самом деле он был характерным для сложных отношений между Джобсом и Гейтсом. Их соперничество началось за много лет до того, когда Microsoft начала разрабатывать программное обеспечение для первого компьютера Macintosh.

Стив Джобс почувствовал себя преданным, когда Microsoft выпустила Windows, потому что считал это за копирование графического интерфейса пользователя Apple. Впоследствии Джобс часто критиковал продукты Microsoft за недостаток креативности и стиля. Гейтс со своей стороны считал, что с Джобсом трудно работать, хотя всегда признавал исключительный талант своего соперника.

В начале своих карьер Джобс и Гейтс враждовали, но впоследствии судьба все перевернула / Скриншот из "60 Minutes"

Что делает эту историю особенно острой, это то, насколько драматично их отношения развивались дальше. Переломный момент наступил в 1997, когда Apple оказалась на грани банкротства. Это заставило Джобса обратиться к Гейтсу за помощью.

И что же произошло? Microsoft инвестировала в Apple 150 миллионов долларов и взяла на себя обязательства разработать Office для Mac, таким образом помогая спасти компанию Джобса. На конференции Macworld 1997 года, хоть там Гейтс не был лично, а через спутник, Джобс публично поблагодарил Билла. Этот редкий жест был увековечен на обложке журнала Time.

Далее их отношения продолжали теплеть. Во время совместного выступления на конференции D5 в 2007 оба мужчины с взаимным уважением говорили друг о друге. Джобс признал, что Apple не нужно было побеждать Microsoft, чтобы достичь успеха.

К теме Тим Кук из Apple рассказал, какой жизненно важный урок Стива Джобса изменил его подход к решениям

В последние годы жизни Джобса Гейтс неоднократно посещал его, и их разговоры выходили далеко за пределы технологий, охватывая семью, детей и саму жизнь. В эмоциональном интервью для "60 Minutes" после смерти Джобса Гейтс рассказал об их совместном пути:

Мы с ним, в определенном смысле, выросли вместе. Мы были в пределах года одного возраста, и мы были наивно оптимистичны и построили большие компании.

Инцидент с ожиданием 1986 года теперь служит напоминанием о том, как далеко прошли оба мужчины – от молодых конкурентов до зрелых лидеров, которые нашли уважение и даже дружбу в свои поздние годы.