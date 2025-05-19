Астронавт NASA попытался приготовить в космосе чизбургер, и вот что из этого получилось

Как выглядел бы чизбургер, приготовленный в космосе? Очень сложно было бы дать ответ на этот вопрос, если бы не астронавт NASA Джонни Ким.

Он попытался сделать этот популярный фастфуд на Международной космической станции (МКС). Достаточно ли он получился аппетитным? 24 Канал благодаря New York Post расскажет эту историю.

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Астронавт прибегнул к кулинарии на МКС и приготовил оригинальный чизбургер

Рестораны быстрого питания пока недоступны в космосе, да и доставки туда нет. Но ведь так иногда хочется астронавтам любимого фастфуда!

Но когда вы в космосе, вы не имеете легкого доступа ко многим вещам, и приходится обходиться тем, что есть. Вот из того, что было, Джонни Ким на МКС решил приготовить чизбургер.

Он поделился на X своим "рейнджерским бургером" из говяжьего стейка, пшеничного хлеба, сыра, картофеля и щедрого слоя пасты из красного перца с грузового корабля SpX-32 Cargo Dragon.

Я скучаю по приготовлению пищи для моей семьи, и это по-своему напоминает мне об этом,

– написал он.

Астронавт приготовил популярный фастфуд на Международной космической станции / Фото JonnyKimUSA

Людям на Земле легко посмеяться над творением Кима, но заметьте, что астронавты вынуждены творчески подходить к тому, что им доступно. И должны следить за тем, чтобы потреблять достаточное количество калорий.

К сожалению, многим из них приходится питаться полуфабрикатами, поскольку свежих фруктов и овощей доставляют им немного.

доставляют им немного. Они могут прожить там только три месяца (а Ким, скажем, на МКС находится с апреля и в целом пробудет 8 месяцев). Поэтому в целом фрукты и овощи для астронавтов упаковывают и сублимируют .

. Все мясные продукты (как говяжий стейк, который использовал в бургере Кима) и яйца сначала готовят на Земле. Затем их разогревают в космосе, чтобы поесть.

Приготовить чашку кофе в космосе также довольно сложная задача. Астронавты используют чашку с нулевой гравитацией или капиллярную чашку, направляя кофейную жидкость от дна чашки к губам, чтобы пить ее так, как на Земле.