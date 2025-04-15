24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее. Не вдаваясь, конечно, чрезмерно в детали о судьбе каждого из героев, ведь еще не все поклонники могли досмотреть последнюю серию.

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Какие духи могли бы быть у героев "Белого лотоса"

Тимоти Рэтлифф – Original Creed Vétiver. Мужчины из сферы финансов пользуются лучшими духами Creed, это факт. Поэтому мы можем себе представить, что Тимоти – поклонник Creed Original Vétiver со свежим древесным ароматом.

Мужчины из сферы финансов пользуются лучшими духами Creed, это факт. Поэтому мы можем себе представить, что Тимоти – поклонник Creed Original Vétiver со свежим древесным ароматом. Виктория Рэтлифф – Joyeuse Tubéreuse от Guerlain. Помните сцену, где мать Саксона, Пайпер и Лохлан вдыхают аромат маленького флакончика духов с зелеными нотами и туберозой? Она любит нежные, изысканные и дорогие ароматы. Именно поэтому она предпочитает Joyeuse Tubéreuse из коллекции L'Art et La Matière от Guerlain.

Помните сцену, где мать Саксона, Пайпер и Лохлан вдыхают аромат маленького флакончика духов с зелеными нотами и туберозой? Она любит нежные, изысканные и дорогие ароматы. Именно поэтому она предпочитает Joyeuse Tubéreuse из коллекции L'Art et La Matière от Guerlain. Саксон Рэтлифф – Aventus by Creed. Понятно, что старший сын Рэтлиффов покупает духи в том же магазине, что и отец. Однако он выбирает другой аромат бренда, что лучше всего передает мужественность – Aventus, свежий, цитрусово-фруктовый, с запахом сухой древесины. Этот парфюм стал мужским символом целого поколения.

Понятно, что старший сын Рэтлиффов покупает духи в том же магазине, что и отец. Однако он выбирает другой аромат бренда, что лучше всего передает мужественность – Aventus, свежий, цитрусово-фруктовый, с запахом сухой древесины. Этот парфюм стал мужским символом целого поколения. Пайпер Рэтлифф – Blanche от Byredo. Она не смогла заставить себя отказаться от роскошного образа жизни. Ее непродолжительные поиски духовности могли бы открыть ей новые обонятельные горизонты, но не открыли. Она и в дальнейшем будет пользоваться своими любимыми духами – цветочным ароматом "чистой девушки" Blanche от Byredo.

Она не смогла заставить себя отказаться от роскошного образа жизни. Ее непродолжительные поиски духовности могли бы открыть ей новые обонятельные горизонты, но не открыли. Она и в дальнейшем будет пользоваться своими любимыми духами – цветочным ароматом "чистой девушки" Blanche от Byredo. Лохлан Рэтлифф – без парфюма. Да, самый младший член семьи не пользуется духами, потому что не хочет привлекать к себе лишнее внимание. Он постоянно пытался всем угодить, а самый простой способ никого не огорчить запахом – сохранять нейтральный. Однако однажды он одолжил духи своего брата.

Семья Рэтлиффов из "Белого лотоса" на прогулке / Фото НВО