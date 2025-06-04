На самом деле заменить колесо собственноручно под силу каждому – с правильными инструментами и знанием порядка действий, конечно. Руководство об этом предоставляет вам 24 Канал благодаря wikiHow.

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Что делать, если нужно самостоятельно заменить колесо: подробная инструкция

Что нужно иметь обязательно:

Накачанное запасное колесо.

Домкрат.

Баллонный ключ.

Подпорку – например, камень или брус.

Перчатки, коврик или картон – по желанию и для комфорта.

Что сделать в первую очередь – это убедиться, что замена колеса будет безопасной. Для этого:

Остановитесь на ровной и стабильной поверхности, не на склоне, включите аварийные огни.

и стабильной поверхности, не на склоне, включите аварийные огни. Поставьте авто на "ручник" ( тормоз для стоянки).

для стоянки). Положите под колеса с противоположной стороны подпорку, чтобы машина не покатилась.

Далее подготовьте инструменты для работы, запаску, и положите это все рядом с колесом, которое нужно заменить.

Заменить колесо под силу каждому – с правильными инструментами и знанием порядка действий / Фото artursafronovvvvv@freepik

А теперь действуйте так:

Снимите колпачок и ослабьте болты с помощью баллонного ключа, пока машина еще на земле. Не снимайте их полностью, только поверните на четверть или пол оборота против часовой стрелки.

и ослабьте болты с помощью баллонного ключа, пока машина еще на земле. Не снимайте их полностью, только поверните на четверть или пол оборота против часовой стрелки. Найдите точку для домкрата – она возле колеса. В старых авто это рама, у более новых есть выступы на швах. Если не можете сориентироваться, надо взглянуть в инструкцию к машине.

для домкрата – она возле колеса. В старых авто это рама, у более новых есть выступы на швах. Если не можете сориентироваться, надо взглянуть в инструкцию к машине. Поставьте домкрат так, чтобы он был устойчивым, и осторожно поднимайте авто, пока колесо не оторвется от земли.

так, чтобы он был устойчивым, и осторожно поднимайте авто, пока колесо не оторвется от земли. Полностью открутите болты и снимите колесо. Стоит положить его под дно, будет дополнительная страховка на случай падения домкрата.

и снимите колесо. Стоит положить его под дно, будет дополнительная страховка на случай падения домкрата. Теперь поставьте запасное колесо на болты и закрутите их вручную, не затягивайте сильно. Убедитесь, что закругленный конец гайки направлен к колесу, иначе оно будет шататься.

колесо на болты и закрутите их вручную, не затягивайте сильно. Убедитесь, что закругленный конец гайки направлен к колесу, иначе оно будет шататься. После этого можете опускать машину, убирать домкрат и пробитое колесо, и спокойно тем же баллонным ключом крепко затягивать болты. Лучше это делать "звездочкой" (например, верхний, нижний, левый, правый), чтобы колесо село ровно.

болты. Лучше это делать "звездочкой" (например, верхний, нижний, левый, правый), чтобы колесо село ровно. Теперь уберите инструменты и подпорку, и проверьте давление в запасном колесе. Если есть как – сделайте на месте манометром, если нет – как можно скорее в сервисе.

Весь процесс не должен был бы занять у вас более 30 минут, и даже 15 – если у вас уже будет хотя бы один практический опыт.