На самом деле заменить колесо собственноручно под силу каждому – с правильными инструментами и знанием порядка действий, конечно. Руководство об этом предоставляет вам 24 Канал благодаря wikiHow.

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Что делать, если нужно самостоятельно заменить колесо: подробная инструкция

Что нужно иметь обязательно:

  • Накачанное запасное колесо.
  • Домкрат.
  • Баллонный ключ.
  • Подпорку – например, камень или брус.

Перчатки, коврик или картон – по желанию и для комфорта.

Что сделать в первую очередь – это убедиться, что замена колеса будет безопасной. Для этого:

  • Остановитесь на ровной и стабильной поверхности, не на склоне, включите аварийные огни.
  • Поставьте авто на "ручник" (тормоз для стоянки).
  • Положите под колеса с противоположной стороны подпорку, чтобы машина не покатилась.

Далее подготовьте инструменты для работы, запаску, и положите это все рядом с колесом, которое нужно заменить.

мужчина собственноручно заменяет колесоЗаменить колесо под силу каждому – с правильными инструментами и знанием порядка действий / Фото artursafronovvvvv@freepik

А теперь действуйте так:

  • Снимите колпачок и ослабьте болты с помощью баллонного ключа, пока машина еще на земле. Не снимайте их полностью, только поверните на четверть или пол оборота против часовой стрелки.
  • Найдите точку для домкрата – она возле колеса. В старых авто это рама, у более новых есть выступы на швах. Если не можете сориентироваться, надо взглянуть в инструкцию к машине.
  • Поставьте домкрат так, чтобы он был устойчивым, и осторожно поднимайте авто, пока колесо не оторвется от земли.
  • Полностью открутите болты и снимите колесо. Стоит положить его под дно, будет дополнительная страховка на случай падения домкрата.
  • Теперь поставьте запасное колесо на болты и закрутите их вручную, не затягивайте сильно. Убедитесь, что закругленный конец гайки направлен к колесу, иначе оно будет шататься.
  • После этого можете опускать машину, убирать домкрат и пробитое колесо, и спокойно тем же баллонным ключом крепко затягивать болты. Лучше это делать "звездочкой" (например, верхний, нижний, левый, правый), чтобы колесо село ровно.
  • Теперь уберите инструменты и подпорку, и проверьте давление в запасном колесе. Если есть как – сделайте на месте манометром, если нет – как можно скорее в сервисе.

Весь процесс не должен был бы занять у вас более 30 минут, и даже 15 – если у вас уже будет хотя бы один практический опыт.