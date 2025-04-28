На этот раз мы сосредоточим свое внимание на том, что ни в коем случае нельзя писать девушке после свидания. 24 Каналу в этом помогут советы с портала VeryWellMind.

Стоит внимания Сколько часов после первого свидания должно пройти, прежде чем можно написать сообщение

Что нельзя писать после свидания

Мы сосредоточим свое внимание как на самих фразах, так и на паттернах поведения. Узнайте, чего не следует делать, чтобы не испортить впечатление о себе и не поставить крест на дальнейшем общении.

Не будьте слишком интенсивными в короткий срок

Следуйте правилу: что слишком много – то не здраво. Не следует проявлять чрезмерную настойчивость. Это может восприняться как попытка нарушить его личные границы и навязаться. Вот несколько фраз, которые в этом контексте точно не стоит использовать:

"Кажется, я уже влюбился в тебя. Ты создана для меня";

"Я уже рассказал о тебе родителям, и они очень хотят с тобой познакомиться!";

"С тобой я провел лучшее время в своей жизни. Я не могу представить, что буду встречаться с кем-то другим".

Не засыпайте ее сообщениями

Если она не ответила на предыдущее сообщение, то не стоит отправлять новое. Вы можете казаться настойчивым или отчаянным. Мол, она – последняя ваша надежда. Мы понимаем, что она пришлась вам по душе, но имейте немного сдержанности и не используйте эти фразы:

"Почему ты так долго не отвечаешь? Я же вижу, что ты онлайн!";

"Мне кажется, между нами пробежала искра. Почему ты игнорируешь это?";

"Давай еще сегодня встретимся, я уже не могу ждать";

"Ты же сама так смотрела на меня на свидании. Неужели что-то изменилось?";

"Я знаю, что ты тоже неравнодушна ко мне. Мы просто обязаны быть вместе";

"Ты даже не представляешь, как мне одиноко без тебя";

"Давай я приеду к тебе";

"Чем ты так занята, что не можешь ответить мне?";

"У тебя есть время до _____, чтобы дать мне ответ".

Согласитесь, большинство этих фраз – лютая кринжа. И если вы пришлете хотя бы одну из них, то есть огромные шансы, что на продолжение общения нечего ждать.

Никогда не пишите ей, когда вы пьяны / Фото freepik

Не стоит писать ей, когда вы пьяны

Мы понимаем, что часто порывы смелости проявляются, когда мы немного опрокинем лишнего. Но важно понимать также то, что сообщения, присланные "под шафе", могут поставить крест на дальнейшем общении. В частности, избегайте таких сообщений:

"Крошка, мне так хорошо сейчас, и я не могу забыть о тебе";

"Я только что увидел собаку, которая мне напомнила тебя! Нет-нет, я не пытался обидеть тебя...";

"Я стою под твоим подъездом! Выходи";

"А давай поженимся здесь и сейчас!";

"Я напился из-за тебя. Гордись!";

"Ты еще красивее после трех бокалов пива".

Нет, нет и еще раз нет! Никаких сообщений, когда ты перебрал. Да и вообще под воздействием алкоголя не стоит никому ничего писать, чтобы на следующий день не краснеть и не пытаться забирать свои слова обратно.

Не доставайте ее вопросами о бывших отношениях

Понятное дело, что во время свидания мы пытаемся показаться лучшей версией себя. А вот после свидания уже можно в текстовом формате задать вопросы, которые были буквально на языке. В частности те, которые касаются предыдущих отношений. Но... делать этого не стоит. Особенно, когда вы используете одну из таких фраз:

"А водил ли тебя бывший в этот ресторан?";

"А сколько раз в неделю вы занимались любовью?";

"iPhone – это тоже подарок от бывшего?";

"А он был красивее меня?";

"А если надо было бы выбрать между мной и им, то на ком бы ты остановилась?".

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Не будьте навязчивым, следите за тем, что пишете и перечитывайте свои сообщения до отправки. Помните, что иногда даже грамматические ошибки могут оттолкнуть барышню.