Но только теперь компания-производитель наконец-то раскрыла этот секрет. 24 Канал со ссылкой на New York Post охотно перескажет его.

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Код Durex: что означает это таинственное слово

Компания Durex известна во всем мире в основном своими презервативами и лубрикантами. Свое первое средство она запустила еще в далеких 1950-х годах, но сам бренд существует с 1929.

Тогда Лондонская резиновая компания (London Rubber Company), основанная в 1915, зарегистрировала это слово. Компания, к слову, в то время продавала импортные кондомы и аксессуары для парикмахеров.

В течение лет пользователи социальных сетей размышляли, что означает этот Durex. Многие считали, что это игра слов "длительный секс" (durable sex) или "во время секса" (during sex). Также предполагали, что слово как-то связано с именем владельца бренда.

Примечательно, что некоторые правильно догадались, что на самом деле означает название бренда. Вот как звучало это сообщение: "Название Durex означает долговечность, надежность и совершенство" (DUrability, REliability, eXcellence).

Что означает название популярного бренда презервативов Durex / Коллаж 24 Канала фото freepik и АР

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В конце концов представительница компании Аннели Пеннок на портале news.com.au это подтвердила:

Durex всегда выступал за DU-rability, R-eliability and EX-cellence во всем мире. Мы – за настоящий секс, который приносит удовольствие и пользу.

Что же, мы знаем, что в Durex первыми в мире начали тестировать презервативы с помощью электроники и запустили рекламу презервативов. Там также представили презервативы Avanti из синтетического полиуретана для людей с аллергией на латекс.

Durex доминирует на нашем рынке, да и на мировом у него значительная доля – около 30%. Тем не менее немало пользователей изделий этого бренда критикуют его. Они утверждают, что презервативы Durex могут вызвать раздражение или быть менее качественными даже по сравнению с менее известными марками.