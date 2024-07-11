Хотя некоторые люди могут утверждать, что нет такого понятия, как "слишком большой", когда речь идет о размере пениса, этот анонимный мужчина не согласен с таким утверждением. Он признался, что не знает, что делать со своим членом, добавив, что это стало причиной того, что многие отношения распались из-за проблем с сексуальной близостью.

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Размер таки имеет значение

В социальных сетях он написал: "В подростковом возрасте вас склоняют к мысли, что если у вас большой член, то вы автоматически пользуетесь успехом у девушек, но это неправда".

Мужчина рассказал, что у него лишь одна серьезная партнерша, и через некоторое время после того, как они были вместе, она сказала, что каждый раз, когда он пытался проникнуть в нее, она чувствовала, что ее разрывает изнутри. Это, естественно, убило их сексуальную жизнь, что, в свою очередь, убило близость и сами отношения.

Он продолжил, рассказав, что у него была другая партнерша, с которой он встречался недолго, и с сексом ничего не получалось, даже когда была полностью расслабленной и свободной. По словам мужчины, здесь не обошлось без травматизма.

Многие люди спрашивали его, почему он просто не спит с другими, пока не найдет человека, подходящего ему по размеру, но он объяснил, что ему никогда не нравился случайный секс.

Я всегда чувствовал, что гораздо больше хочу настоящей близости. Причина, почему каждые из этих отношений заканчиваются неудачей, заключается в том, что я очень ценю секс в отношениях,

– заметил мужчина.

Он добавил, что несмотря на это он всегда является первопричиной того, почему они распадаются. Мужчина заметил, что просто хотел снять с себя это бремя, потому что это очень расстраивает его.

Мужчина обнаружил, что проблема часто заключается не в длине, поскольку в эрегированном состоянии его размер составляет около 18 сантиметров – что, хотя и больше среднего, не является причиной его конфликтов. Он добавил, что женщинам больно из-за обхвата.

Он немного меньше банки газировки в обхвате, но больше банки Red Bull,

– объяснил он.



Мужчина заметил, что проблема в объеме полового члена / Фото Anastasia Kazakova

В то время как несколько человек, которые комментировали пост на Reddit, оставили непристойные замечания, многие другие выразили слова сочувствия и утешения. Другие давали советы, как ему действовать в будущем.

"Пойдите в магазин для взрослых. Спросите, есть ли у них книги на эту тему, которые вы можете приобрести", – написал один человек.

"Убедитесь, что ваша партнерша возбуждена и, возможно, получила оргазм перед тем, как вы войдете в нее".

"Если вы все сделаете правильно, ваша партнерша не должна чувствовать, что ей нужно накладывать швы после секса. Многие мужчины считают, что размер перекрывает отсутствие техники. Не будьте одним из них".

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История нашего героя подтверждает тот факт, что не следует идеализировать то, что мы видим в порно. Часто выдающиеся размеры половых членов не имеют ничего общего с удовольствием. Более того, могут приносить только угнетение и даже травмировать.

Стоит обратить внимание! Этот материал имеет познавательный характер. Если же у вас возникли проблемы, связанные со здоровьем, то немедленно обратитесь к специалисту, чтобы получить консультацию.