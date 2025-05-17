И тогда вы спокойно будете понимать, где там название бренда, где происхождение, а что свидетельствует о возрасте или даже о бочке. 24 Канал со ссылкой на The Whiskey Wash расскажет об этом подробнее.
Смотрите также Что такое выдержка виски и как она влияет на вкус: самое важное – простыми словами
Читаем этикетку бутылки виски: что означают все отметки
Представьте себе этикетку виски как маршрут, скажем, из дома на работу. Вы же не начинаете путешествие с середины, так же есть логичный способ прочитать этикетку. На что именно обратить внимание и в каком порядке, что имеет наибольший смысл, а где мелкие детали, которые даже некоторые любители виски не замечают? Вот вам об этом пособие.
- Название бренда и название продукта. Самый заметный текст, указывающий либо на производителя, либо на владельца бренда (Glenfiddich, Johnnie Walker и так далее). После него – конкретный продукт из ассортимента бренда.
- Страна и регион происхождения. В европейском варианте это "Произведено в Шотландии" или "Произведено в Ирландии". В американском – это обычно "Американский виски" или "Кентукки" или другие названия штатов. Далее следует региональная спецификация: Спейсайд, Айла, Хайленд и прочие – для скотча. Кентукки, Теннесси или другие штаты – для бурбона. На виски из Ирландии не подчеркивают регионы, но могут упоминать графства.
Расшифровка этикетки виски – это не сложно, если знать основные элементы маркировки / Коллаж 24 Канала фото sandstrompartners и freepik
- Базовая категория и выдержка. Она представляет метод производства. Single Malt означает виски с одной винокурни, а Blended – смесь разных сортов для более мягкого вкуса. Далее число (10, 12, 18 и другие) указывает на возраст виски в бутылке. Выдержка в целом – это сколько времени виски провел в бочке, ее показывают в годах. Если указано NAS (No Age Statement), то этот напиток без выдержки, и его вкус зависит от мастерства купажа.
- Бочки. На виски указывают и типы бочек, где напиток выдерживали: из-под бурбона (добавляет вкус ванили и карамель), из-под хереса (сухофрукты, специи) или из-под вина (красные фрукты, танины). Кроме того, виски может быть двойной выдержки, то есть напиток пробовал в разных бочках.
- Технические детали. Это крепость алкоголя, которую в большинстве стран указывают как ABV (40 – 46%). Это объем, стандартные размеры бутылок – 700 миллилитров или 1 литр. Есть и дополнительные отметки, например Cask Strength (неразбавленный) или Non-Chill Filtered (без холодной фильтрации). И, наконец, коды номеров партий на бутылке или этикетке. По ним отслеживают детали производства, если вдруг они вам интересны.