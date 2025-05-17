И тогда вы спокойно будете понимать, где там название бренда, где происхождение, а что свидетельствует о возрасте или даже о бочке. 24 Канал со ссылкой на The Whiskey Wash расскажет об этом подробнее.

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Читаем этикетку бутылки виски: что означают все отметки

Представьте себе этикетку виски как маршрут, скажем, из дома на работу. Вы же не начинаете путешествие с середины, так же есть логичный способ прочитать этикетку. На что именно обратить внимание и в каком порядке, что имеет наибольший смысл, а где мелкие детали, которые даже некоторые любители виски не замечают? Вот вам об этом пособие.

Название бренда и название продукта. Самый заметный текст, указывающий либо на производителя, либо на владельца бренда (Glenfiddich, Johnnie Walker и так далее). После него – конкретный продукт из ассортимента бренда.

Самый заметный текст, указывающий либо на производителя, либо на владельца бренда (Glenfiddich, Johnnie Walker и так далее). После него – конкретный продукт из ассортимента бренда. Страна и регион происхождения. В европейском варианте это "Произведено в Шотландии" или "Произведено в Ирландии". В американском – это обычно "Американский виски" или "Кентукки" или другие названия штатов. Далее следует региональная спецификация: Спейсайд, Айла, Хайленд и прочие – для скотча. Кентукки, Теннесси или другие штаты – для бурбона. На виски из Ирландии не подчеркивают регионы, но могут упоминать графства.

Расшифровка этикетки виски – это не сложно, если знать основные элементы маркировки / Коллаж 24 Канала фото sandstrompartners и freepik