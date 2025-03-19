Неверность, безразлично к ее типу, является разрывом с договоренностями, ранее установленными в отношениях, и разрушением ощущения, что другому человеку можно полностью доверять. Можно ли это исправить, рассказывает 24 Канал благодаря GQ.

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3 ключа к восстановлению доверия после измены

Человек, которого предали, не только испытывает удар из-за самой измены, но и может чувствовать себя виноватым, будто бы он сделал что-то, чтобы заслужить это. Но если пара все же хочет двигаться дальше и исцелиться, важно найти способ восстановить доверие.

Доверие к себе и к отношениям можно восстановить после измены, но это непростой процесс, и он требует определенных усилий и важных изменений. Психолог Джеффри Бернстайн говорит, что измена может заставить вас почувствовать себя растерянным и обиженным, но она также может дать время, чтобы сосредоточиться на себе и заживить раны. И вот на какие ключевые моменты надо обратить внимание.

Неверность, безразлично к ее типу, является разрывом доверия – но восстановить его можно, хоть это и непросто / Фото prostooleh@freepik

Перестаньте обвинять себя, чтобы восстановить самооценку. Измена может привести к тому, что вы почувствуете себя виноватым, она может заставить вас задуматься, что вы сделали не так, и здесь вам нужно сделать шаг назад и осознать, что эти мысли могут быть ненастоящими – потому что измена никогда не является виной того, кто страдает от нее. Чтобы перестать обвинять себя, попробуйте использовать положительные аффирмации, фразы, которые напоминают вам о ваших сильных сторонах или положительных качествах, а также окружать себя людьми, которые усиливают это и заставляют вас чувствовать себя хорошо. Не стоит также обвинять другого человека во всем плохом, что происходит или происходило в отношениях – лучше постараться понять, что можно сделать, чтобы двигаться вперед.

чтобы восстановить самооценку. Измена может привести к тому, что вы почувствуете себя виноватым, она может заставить вас задуматься, что вы сделали не так, и здесь вам нужно сделать шаг назад и осознать, что эти мысли могут быть ненастоящими – потому что измена никогда не является виной того, кто страдает от нее. Чтобы перестать обвинять себя, попробуйте использовать положительные аффирмации, фразы, которые напоминают вам о ваших сильных сторонах или положительных качествах, а также окружать себя людьми, которые усиливают это и заставляют вас чувствовать себя хорошо. Не стоит также обвинять другого человека во всем плохом, что происходит или происходило в отношениях – лучше постараться понять, что можно сделать, чтобы двигаться вперед. Восстановите границы. Необходимо иметь их, чтобы защитить себя и иметь сбалансированные отношения, в которых вы не являетесь тем, кто несет весь вес или всегда выполняет самую тяжелую работу. Если вы решили остаться в паре и попытаться спасти отношения, пересмотрите границы, которые уже существуют, определите, нужно ли создавать новые, и четко прокоммуницируйте их. Границы – это не о наказании партнера, а о создании безопасного пространства для исцеления. То есть следует упорядочить то, что вам нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности, и не идти на компромисс со своим эмоциональным состоянием ради сохранения отношений.

Необходимо иметь их, чтобы защитить себя и иметь сбалансированные отношения, в которых вы не являетесь тем, кто несет весь вес или всегда выполняет самую тяжелую работу. Если вы решили остаться в паре и попытаться спасти отношения, пересмотрите границы, которые уже существуют, определите, нужно ли создавать новые, и четко прокоммуницируйте их. Границы – это не о наказании партнера, а о создании безопасного пространства для исцеления. То есть следует упорядочить то, что вам нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности, и не идти на компромисс со своим эмоциональным состоянием ради сохранения отношений. Установите исцеление своим приоритетом. После измены очень важно сосредоточиться на исцелении, восстановлении связи с собой и занятиях, которые приносят удовольствие, что-то позитивное, и позволяют работать над собой. Это, например, хобби или что-либо, что вам нравится, и что вы можете делать без пары. В идеале вы должны найти способ добавить эти занятия в свой распорядок дня, чтобы они также стали для вас моментами, когда вы сможете расслабиться, очистить свой ум или развиваться как личность.