Случается, люди из-за этого начинают чувствовать себя "неправильными" в плане засыпания, а совершенно зря. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Факторы, которые влияют на сон

Засыпание является достаточно сложным процессом, и есть несколько биологических и психологических факторов, которые влияют на него. Одним из самых физических элементов является, например, температура тела. Чем она выше, тем более мы бодры, а низкие значения связаны с максимальной сонливостью, объясняет Марко Фаббри с кафедры психологии Болонского университета.

Поэтому не случайно, что вечером нам обычно удается заснуть легче: именно в вечерние часы происходит "сочетание нескольких благоприятных элементов", то есть многочасового бодрствования, снижение температуры тела и большого количества мелатонина.

Каждый человек имеет индивидуальные особенности, поэтому трудно найти формулу идеального засыпания. Например, во сколько ложиться спать? Фаббри отмечает, что не существует универсально правильного времени. Единственный фактор, на который стоит обратить внимание – это соблюдение как можно более регулярного ритма сна и бодрствования. То есть ложиться спать и просыпаться надо примерно в одно и то же время ежедневно, учитывая и выходные.

Алессандра Джордано, эксперт в области медицины сна, объясняет: не стоит ожидать, что наш сон будет таким, как в фильмах или сериалах, когда истощенный герой падает на подушку и с улыбкой засыпает. Такой сценарий может произойти, но в основном "сон – это не явление, которое включается и выключается".

Засыпание – сложный процесс, поэтому неудивительно, что в нем случаются трудности / Фото gpointstudio@freepik

Каким должен быть ваш подход к засыпанию

30 минут на засыпание являются абсолютно физиологическими, но почему-то многие люди убеждены, что у них есть проблема, если они не засыпают очень быстро. На самом деле вполне нормально, что мы не можем легко заснуть, если на следующий день у нас важное событие. Также, ложась спать, мы обычно подводим итоги дня или планируем следующий. Да и просто размышляем о том, что нас беспокоит. То есть короткие состояния тревоги могут возникать в голове, которая лежит на подушке.

Если мы наталкиваемся на все это, то можем чувствовать себя "неправильными", когда не засыпаем за 10 минут. А если это явление повторяется, мы рискуем развить тревогу ожидания, которая затягивает нас в замкнутый круг. Другими словами, человек начинает напрягаться перед сном из-за простого страха не заснуть, и это напряжение становится "увековечивающим фактором" бессонницы.

На самом же деле тревожиться через пару ночей, когда мы не можем уснуть, бессмысленно. Но как понять, когда стоит обратиться за квалифицированной помощью? Международные рекомендации говорят о 3 месяцах, в течение которых человек мало спит или спит некачественно по крайней мере трижды в неделю. Это уже о хронической бессоннице, которая требует терапии.

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