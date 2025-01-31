А касается оно такой привычной в нашей жизни вещи как будильник. 24 Канал со ссылкой на New York Post рассказывает подробнее.

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В чем суть правила 5 секунд для лучшего утра

Нажимание на "отбой" на будильнике снова и снова – кажется, безобидное движение, которое большинство людей делают каждое утро. Но на самом деле с этим движением вы фактически теряете желание получить хороший день.

По меньшей мере, так утверждает Мел Роббинс, эксперт по личностному развитию. И вот она советует свое вирусное правило 5 секунд, что может помочь слишком уставшим людям управлять своим днем.

Когда звенит будильник, вставайте и начинайте день,

– призывает женщина в своем видео в тиктоке.

Роббинс также говорит "не нажимать кнопку повтора", потому что "лежа в постели, вы ухудшаете свое самочувствие". Действительно, вовремя просыпаться полезнее, чем просыпаться в промежутках между отложенными звонками будильника.

Простое жизненное правило вашего утра может в корне все изменить: смотрите видео melrobbins

Регулярное нажатие кнопки повтора может заставить вас чувствовать себя более уставшими и нарушить внутренние часы. Не поддавайтесь соблазну и вставайте с постели, когда срабатывает будильник, чтобы избежать вялости, связанной с инерцией сна,

– советуют на AmeriSleep.

Мел Роббинс предлагает реагировать на первый будильник так: отсчитывать время от цифры 5, как только вы открываете глаза, и посчитать до 1, на которой следует встать с кровати.

Есть моменты, когда вы колеблетесь и думаете, вставать ли с кровати. Если вы колеблетесь более 5 секунд, то потеряете любую мотивацию сделать это,

– говорит она.

Роббинс, бывшая юристка, покинула свою карьеру из-за выгорания. Теперь она говорит, что этот прием – "крошечное, маленькое микродействие, которое запускает импульс” – помог ей в корне изменить свое утро и всю жизнь в целом.

"Если вы хотите, чтобы 2025 стал вашим лучшим годом, начните свое утро с этого простого совета", – подытожила эксперт.