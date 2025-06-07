К счастью, вы кое-что можете сделать, чтобы восстановить утраченную дружбу. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.
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Можно ли спасти дружбу: вот советы, которые в этом помогут
Не все утраченные дружеские отношения – утрачены навсегда, и не все дружеские отношения, которые ухудшились, должны закончиться. Конечно, если дружба была токсичной, то ее потеря на пользу. Но если она была хорошей – стоит немного побороться за нее и попытаться восстановить, пока еще не поздно.
Но как именно это можно сделать? Чтобы исправить ситуацию, следует действовать по определенной стратегии, и вот что в нее входит.
К счастью, вы кое-что можете сделать, чтобы восстановить утраченную дружбу / Фото freepik
- Время. Дайте немного времени, чтобы зажило, если дружба закончилась из-за ссоры. Нужно время, чтобы эмоции утихли, чтобы вы оба смогли мыслить более ясно. Время помогает увидеть вещи с другой перспективы и принять лучшие решения о ценности этой дружбы.
- Извинения. Первый шаг к исцелению – признать то, что произошло, и искренне попросить прощения. Без "но", без оправданий и отговорок, просто признавая то, что произошло, и вред, который это могло нанести. А дальше уже нужно работать над тем, чтобы не повторять тех же ошибок, и совместно найти способ исправить ситуацию.
- Действия. Они говорят громче слов, поэтому демонстрируйте заинтересованность в восстановлении дружбы действиями. Не исчезайте, старайтесь наладить связь, улучшить коммуникацию и – слушать.
- Сближение. Иногда контакт люди теряют без видимой причины, но хочется предотвратить увеличение дистанции. Хочется, чтобы человек снова стал частью вашей жизни. Тогда нужно сделать первые шаги к этому, и начать с небольших. Это отправка сообщения, связь через соцсети и тому подобное.
- Договоренности. Они важны во всех отношениях, поскольку устанавливают границы – того, что разрешено, и того, что нельзя нарушать. Поговорите о том, что вам нужно от этой дружбы, и что можно сделать, чтобы потребности обоих были удовлетворены.